В ночь на воскресенье, 28 июня, состоится матч третьего тура чемпионата мира в квартете K, в котором встретятся сборные ДР Конго и Узбекистана.

Команды сыграют на стадионе «Mersedes-Benz Stadium» в Атланте, стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучит в 02:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ДР Конго в первых турах сыграла вничью с Португалией (1:1) и потерпела поражение от Колумбии (0:1). Команда Себастьяна Десабра разместилась на третьей позиции.

Сборная Узбекистана уступила дважды – колумбийцам (1:3) и португальцам (0:5). Подопечные Фабио Каннаваро не набрали ни одного очка и занимает четвертое место.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ДР Конго – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция