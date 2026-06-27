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Чемпионат мира
27 июня 2026, 11:11 |
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ДР Конго – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч третьего тура на чемпионате мира состоится 28 июня в 02:30 по киевскому времени

27 июня 2026, 11:11 |
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ДР Конго – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Узбекистана по футболу
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В ночь на воскресенье, 28 июня, состоится матч третьего тура чемпионата мира в квартете K, в котором встретятся сборные ДР Конго и Узбекистана.

Команды сыграют на стадионе «Mersedes-Benz Stadium» в Атланте, стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучит в 02:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ДР Конго в первых турах сыграла вничью с Португалией (1:1) и потерпела поражение от Колумбии (0:1). Команда Себастьяна Десабра разместилась на третьей позиции.

Сборная Узбекистана уступила дважды – колумбийцам (1:3) и португальцам (0:5). Подопечные Фабио Каннаваро не набрали ни одного очка и занимает четвертое место.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ДР Конго – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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ЧМ-2026 по футболу сборная ДР Конго по футболу сборная Узбекистана по футболу смотреть онлайн
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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