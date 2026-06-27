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Major League Soccer
27 июня 2026, 10:36 |
599
0

Украинский легионер хочет выступать за сборную Украины: «Знаю, что не хуже»

Евгений Чеберко откровенно признался, что хочет вернуться в национальную команду

27 июня 2026, 10:36 |
599
0
Украинский легионер хочет выступать за сборную Украины: «Знаю, что не хуже»
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко
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Украинский защитник Евгений Чеберко, ныне выступающий в MLS, заявил, что хочет вернуться в расположение национальной сборной Украины.

«Хотел бы снова поехать в сборную, потому что это другой уровень. Это очень круто – представлять свою страну, это привилегия. Это моя цель. Надеюсь, этот переход мне поможет, все зависит от меня. Если буду играть в команде, буду основным, тогда на меня будут обращать внимание.

А дальше уже зависит от тренеров. Если они видят, что могу что-нибудь дать сборной, они меня вызовут. Знаю, что я могу дать сборной. Знаю свой уровень. Знаю, что могу там играть. Знаю, что я не хуже тех игроков, которые там есть. Но, опять же, мне это придется доказывать», – сказал защитник.

За национальную сборную Украины 28-летний центрбэк провел два матча. В последний раз он получал вызов в 2025 году, когда команда еще находилась под руководством Сергея Реброва, и принял участие в товарищеской встрече с Новой Зеландией (2:1)

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Евгений Чеберко сборная Украины по футболу Major League Soccer (MLS)
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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