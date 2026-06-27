ВИДЕО. Троссард оформил дубль в матче Бельгии и Новой Зеландии на ЧМ-2026

Сборная Бельгии сумела увеличить преимущество в матче третьего тура чемпионата мира против Новой Зеландии, который стартовал 27 июня в 06:00 по киевскому времени.

Команды встретились в субботу, 27 июня, на мундиале, который проходит в США, Мексике и Канаде. Местом проведения игры стал стадион «BC Place» в Ванкувере.

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На 50-й минуте бельгийский вингер Леандро Троссард получил передачу от Кевина де Брюйне, хладнокровно разобрался с игроками соперника и прошил новозеландского голкипера.

Гол 31-летнего футболиста позволил бельгийской команде увеличить преимущество и сделать счет 2:0. В первом тайме результативным ударом также отметился Троссард.

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