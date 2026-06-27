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Чемпионат мира
27 июня 2026, 06:37 | Обновлено 27 июня 2026, 06:42
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0

ВИДЕО. Бельгия вышла вперед после удара Троссарда и навеса от де Брюйне

Вингер лондонского «Арсенала» огорчил Новую Зеландию, успешно сыграв в штрафной соперника

27 июня 2026, 06:37 | Обновлено 27 июня 2026, 06:42
149
0
ВИДЕО. Бельгия вышла вперед после удара Троссарда и навеса от де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссард
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Сборная Бельгии сумела открыть счет в матче третьего тура чемпионата мира против Новой Зеландии, который стартовал 27 июня в 06:00 по киевскому времени.

Команды встретились в субботу, 27 июня, на мундиале, который проходит в США, Мексике и Канаде. Местом проведения игры стал стадион «BC Place» в Ванкувере.

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На 28-й минуте опытный 31-летний вингер Леандро Троссард удачно сыграл в штрафной после навеса с углового от Кевина де Брюйне и вывел свою команду вперед.

Бельгийская команда не одержала ни единой победы в первых двух турах на турнире. Подопечные Руди Гарсии сыграли вничью против Египта (1:1) и Ирана (0:0).

ВИДЕО. Бельгия вышла вперед после удара Троссарда и навеса от де Брюйне

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ЧМ-2026 по футболу сборная Новой Зеландии по футболу сборная Бельгии по футболу Леандро Троссард
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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