Сборная Бельгии сумела открыть счет в матче третьего тура чемпионата мира против Новой Зеландии, который стартовал 27 июня в 06:00 по киевскому времени.

Команды встретились в субботу, 27 июня, на мундиале, который проходит в США, Мексике и Канаде. Местом проведения игры стал стадион «BC Place» в Ванкувере.

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На 28-й минуте опытный 31-летний вингер Леандро Троссард удачно сыграл в штрафной после навеса с углового от Кевина де Брюйне и вывел свою команду вперед.

Бельгийская команда не одержала ни единой победы в первых двух турах на турнире. Подопечные Руди Гарсии сыграли вничью против Египта (1:1) и Ирана (0:0).

ВИДЕО. Бельгия вышла вперед после удара Троссарда и навеса от де Брюйне