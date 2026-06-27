Определен лучший игрок в матче между Кабо-Верде и Саудовской Аравией
Полузащитник Дерой Дуарте помог своей сборной завоевать путевку в 1/16 финала чемпионата мира
В субботу, 27 июня, состоялся матч третьего тура группы H чемпионата мира, в котором встретились Кабо-Верде и Саудовская Аравия. Команды не сумели определить сильнейшего – 0:0.
Представитель африканского континента стал автором настоящей сенсации на мундиале, трижды сыграв вничью и завоевал путевку в следующий раунд.
Лучшим игроком этого противостояния стал полузащитник Дерой Дуарте, который регулярно держал в напряжении оборону соперника и помог своей команде занять второе место в квартете.
На клубном уровне 26-летний футболист выступает за болгарский «Лудогорец», где провел 56 матчей в сезоне, забил три гола и отдал три результативных передачи.
Следующим соперником Кабо-Верде станет сборная Аргентины, которая досрочно завоевала первое место в своем квартете.
ФОТО. Определен лучший игрок в матче между Кабо-Верде и Саудовской Аравией
Deroy Duarte earns the @MichelobUltra Superior Player of the Match trophy.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/3cXe8BuJJj
Spain finish as Group H winners! 🔝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
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