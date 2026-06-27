В субботу, 27 июня, состоялся матч третьего тура группы H чемпионата мира, в котором встретились Кабо-Верде и Саудовская Аравия. Команды не сумели определить сильнейшего – 0:0.

Представитель африканского континента стал автором настоящей сенсации на мундиале, трижды сыграв вничью и завоевал путевку в следующий раунд.

Лучшим игроком этого противостояния стал полузащитник Дерой Дуарте, который регулярно держал в напряжении оборону соперника и помог своей команде занять второе место в квартете.

На клубном уровне 26-летний футболист выступает за болгарский «Лудогорец», где провел 56 матчей в сезоне, забил три гола и отдал три результативных передачи.

Следующим соперником Кабо-Верде станет сборная Аргентины, которая досрочно завоевала первое место в своем квартете.

ФОТО. Определен лучший игрок в матче между Кабо-Верде и Саудовской Аравией