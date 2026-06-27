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Чемпионат мира
27 июня 2026, 06:57 |
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Определен лучший игрок в матче между Кабо-Верде и Саудовской Аравией

Полузащитник Дерой Дуарте помог своей сборной завоевать путевку в 1/16 финала чемпионата мира

27 июня 2026, 06:57 |
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Определен лучший игрок в матче между Кабо-Верде и Саудовской Аравией
Getty Images/Global Images Ukraine. Дерой Дуарте
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В субботу, 27 июня, состоялся матч третьего тура группы H чемпионата мира, в котором встретились Кабо-Верде и Саудовская Аравия. Команды не сумели определить сильнейшего – 0:0.

Представитель африканского континента стал автором настоящей сенсации на мундиале, трижды сыграв вничью и завоевал путевку в следующий раунд.

Лучшим игроком этого противостояния стал полузащитник Дерой Дуарте, который регулярно держал в напряжении оборону соперника и помог своей команде занять второе место в квартете.

На клубном уровне 26-летний футболист выступает за болгарский «Лудогорец», где провел 56 матчей в сезоне, забил три гола и отдал три результативных передачи.

Следующим соперником Кабо-Верде станет сборная Аргентины, которая досрочно завоевала первое место в своем квартете.

ФОТО. Определен лучший игрок в матче между Кабо-Верде и Саудовской Аравией

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ЧМ-2026 по футболу сборная Кабо-Верде по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу лучший игрок
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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