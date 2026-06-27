ФОТО. Сексуальная журналистка назвала будущего победителя ЧМ-2026
Ванесса Хуппенкотен верит в триумф сборной Мексики
Мексиканская телеведущая Ванесса Хуппенкотен громко заявила о себе во время чемпионата мира-2026.
41-летняя модель и ведущая ESPN Mexico работает на турнире, который проходит в США, Канаде и Мексике.
После победы сборной Мексики над Чехией со счетом 3:0 Хуппенкотен опубликовала смелый пост в соцсети X, обратившись к Англии и другим претендентам на трофей.
«Мы выиграем чемпионат мира», – написала Ванесса.
К посту она добавила фото в стильном черном платье, которое сразу привлекло внимание фанатов. В комментариях часть подписчиков поддержала оптимизм ведущей, а другие призвали не спешить с такими громкими прогнозами.
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«Понимаю, что трудно не увлечься, но во всем должна быть доля реальности», – написал один из пользователей.
«Ванесса, не обманывай народ Мексики!» – добавил другой.
Также фанаты оставляли комплименты телеведущей, называя ее невероятной.
У Хуппенкотен более 2,3 миллиона подписчиков в Instagram. Она родилась в Мехико, а первым крупным турниром в ее карьере стали Олимпийские игры-2008 в Пекине. Для Ванессы это уже третий чемпионат мира после турниров 2018 и 2022 годов.
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