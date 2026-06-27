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  4. Кабо-Верде – Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Чемпионат мира
27 июня 2026, 01:33 | Обновлено 27 июня 2026, 02:49
558
0

Кабо-Верде – Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Поединок начнется 27 июня в 03:00 по Киеву

27 июня 2026, 01:33 | Обновлено 27 июня 2026, 02:49
558
0
Кабо-Верде – Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
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27 июня на Эн-Эр-Джи Стэдиум пройдет матч 3-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии.

Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Кабо-Верде

Команда всегда была на самых скромных ролях даже на континентальном уровне. Так что в любом случае этот цикл получился историческим. Наконец-то получилось пройти квалификацию, это при том, что в той же группе был такой местный вечный фаворит, как Камерун. Ничего, набрали 23 очка, на четыре больше, чем фаворит, и стали первыми - это позволило завоевать исторический, первый за все время, пропуск на мундиаль.

На самом чемпионате мира пока что новичок не проигрывает, хотя отыграл с двумя грандами. Сначала Возинья сумел остановить своими сэйвами саму Испанию - таким образом, в дебютном поединке удержали 0:0. А против Уругвая, попеременно ведя в счете, выдали уже более зрелищную ничью, 2:2.

Саудовская Аравия

Сборная неудачно сделала ставку на Роберто Манчини. Но рассталась с дорогостоящим специалистом только после того, как с осечек начали и борьбу в отборе. В итоге не успели и без него зацепиться за второе место в основном раунде. Более того, в дополнительном при победе над Индонезией была только ничья с Ираком - повезло, что из-за нюансов регламента квалификации и этого хватило, чтобы выйти на турнир.

Уже на нем саудиты сумели приятно удивить. Они даже в концовке первого тайма открыли счет против Уругвая. Но все же тот за счет гола на 80-й минуте свел встречу вничью. Ну, а потом были злые после осечки в первом туре испанцы. Они уже до перерыва сделали счет разгромным, а в итоге им уступили 0:4.

Статистика личных встреч

Стороны представляют страны с различных, пусть и соседних континентов. Так что совершенно не удивительно, что это будет только первый очный поединок между этими командами.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в африцанцев. Но оба понимают, как важно тут победить и любое преимущество попытаются сохранить. Ждем тут тотал меньше 2,5 голов(коэффициент - 1,86).

Прогноз Sport.ua
Кабо-Верде
27 июня 2026 -
03:00
Саудовская Аравия
Тотал меньше 2.5 1.86 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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