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27 июня 2026, 02:31 | Обновлено 27 июня 2026, 02:35
442
0

ФОТО. Ужасная трагедия. Жена футболиста погибла, спасая дочь

Андреа накрыла годовалого ребенка собственным телом во время землетрясения в Венесуэле

27 июня 2026, 02:31 | Обновлено 27 июня 2026, 02:35
442
0
ФОТО. Ужасная трагедия. Жена футболиста погибла, спасая дочь
The Sun. Эктор Бельо, его погибшая жена и их дочь
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Трагическая история произошла в Венесуэле после разрушительных землетрясений, которые унесли жизни сотен людей.

Как сообщает The Sun, жена венесуэльского футболиста Эктора Бельо погибла под завалами здания, но успела спасти их годовалую дочь.

Бельо выступает на позиции центрального защитника за клуб второго дивизиона «Маритимо де Ла-Гуайра». Семья жила в штате Ла-Гуайра, который серьезно пострадал от стихийного бедствия.

По информации источника, когда здание обрушилось, жена футболиста Андреа накрыла ребенка собственным телом. Спасателям удалось найти девочку живой под завалами, однако ее мама не выжила.

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После трагедии футболист опубликовал несколько эмоциональных постов в соцсетях, в которых попрощался с женой и назвал ее героиней.

«Ты всегда будешь нашей любимой героиней. Я сделаю все, чтобы наша дочь помнила, какой замечательной ты была и как сильно ее любила», – написал Бельо.

Он также пообещал рассказать дочери историю о том, как ее мама спасла ей жизнь.

Венесуэлу 24 июня сотрясли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Спасательные работы продолжаются, а количество жертв может вырасти.

Трагедия затронула и футбольное сообщество Венесуэлы. Местная федерация футбола также подтвердила смерть футболистки Йорделис Перейры.

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фото смерть трагедия
Максим Лапченко Источник: The Sun
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