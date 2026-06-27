Кабо-Верде – Саудовская Аравия. Стали известны стартовые составы

27 июня в 03:00 по киевскому времени начнётся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года в группе Н, в котором сыграют сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии.

Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы своих команд на эту игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе Н помимо Кабо-Верде и Саудовской Аравии также располагаются Испания и Уругвай.

Главный тренер сборной Кабо-Верде – Бубишта, в то время как Саудовскую Аравию тренирует Йоргос Донис.

Стали известны стартовые составы на матч Кабо-Верде – Саудовская Аравия:

Кабо-Верде: Возинья, Паулу, Боржес, Лопес, Пина, Ленини, Семеду, Монтейру, Дуарте, Мендес, Ливраменту

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Бушал, Тамбакти, Аль-Амри, Абдулхамид, Салем Аль-Давсари, Аль-Хайбари, Нассер Аль-Давсари, Мандаш, Аль-Бурайкан, Канно