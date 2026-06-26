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26 июня 2026, 23:54 |
1371
0

ФОТО. Трагически погиб известный футболист. Ему было всего 28 лет

Матс Гротенбрег умер в возрасте 28 лет после несчастного случая на воде

26 июня 2026, 23:54 |
1371
0
ФОТО. Трагически погиб известный футболист. Ему было всего 28 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Гротенбрег
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Нидерландский футболист Матс Гротенбрег трагически погиб в возрасте 28 лет.

По информации The Sun, Гротенбрег плавал в водоеме в Мидделаре, Нидерланды, когда его сбила лодка. После фатального инцидента местная полиция задержала подозреваемого.

Матс был известен не только как футболист, но и как участник нидерландских реалити-шоу. Он снимался в третьем сезоне местной версии шоу The Bachelorette, а также в проекте FBoys.

В футбольной карьере Гротенбрег больше всего запомнился выступлениями за «USV Hercules». Именно он забил победный гол в матче Кубка Нидерландов, когда клуб из четвертого дивизиона сенсационно выбил амстердамский «Аякс».

Ранее Матс проходил через академии ПСВ и «Витесса», а в последнее время выступал в шестом дивизионе нидерландского футбола.

После новости о смерти Гротенбрега в соцсетях появилось много слов поддержки для его семьи. Бывший футболист сборной Нидерландов Ники Хофс написал: «Ты был звездой. Слишком молод. Мы будем скучать по тебе, друг».

Бывший партнер Матса по команде Джованни Бюттнер также эмоционально отреагировал на трагедию, вспомнив годы, проведенные вместе на футбольном поле, и пожелал сил родителям и семье Гротенбрега.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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