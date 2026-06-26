Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сейв Меньяна. Форвард Норвегии не забил с пенальти в ворота Франции
Чемпионат мира
26 июня 2026, 23:21 | Обновлено 26 июня 2026, 23:29
405
0

ВИДЕО. Сейв Меньяна. Форвард Норвегии не забил с пенальти в ворота Франции

Йорген Ларсен не сумел реализовать 11-метровый на старте второго тайма матча ЧМ-2026

26 июня 2026, 23:21 | Обновлено 26 июня 2026, 23:29
405
0
ВИДЕО. Сейв Меньяна. Форвард Норвегии не забил с пенальти в ворота Франции
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Норвегии упустила шанс сократить отставание от Франции в матче 3-го тура группы I чемпионата мира 2026.

На 50-й минуте форвард норвежской команды Йорген Ларсен не сумел реализовать пенальти – голкипер французов Майк Меньян угадал направление удара и оформил сейв.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рефери назначил 11-метровый после того, как Тео Эрнандес сфолили против Оскара Бобба в штрафной площади французов.

Франция переигрывает Норвегию со счетом 3:1. В первом тайме хет-трик оформил Усман Дембеле, единственнный гол для норвежцев забив Тело Осгар.

❗️ ВИДЕО. Сейв Меньяна. Форвард Норвегии не забил с пенальти в ворота Франции

Фотогалерея момента

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ВИДЕО. Как Дуэ установил итоговый счет матча ЧМ Норвегия – Франция на 90+4
Мбаппе в матче против резервистов Норвегии не сумел догнать Месси по голам
Обыграли резервистов. Франция без проблем разобралась с Норвегией
Йорген Странд Ларсен видео голов и обзор пенальти Майк Меньян сборная Франции по футболу сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
Футбол | 26 июня 2026, 10:53 12
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка

Виктора в «Трабзонспоре» не будет

Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
Волейбол | 26 июня 2026, 19:35 28
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду

«Сине-желтые» продолжили победную серию

Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Футбол | 26.06.2026, 06:32
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Футбол | 26.06.2026, 08:28
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Норвегия – Франция – 1:4. Хет-трик Дембеле, два ассиста Мбаппе. Видео голов
Футбол | 27.06.2026, 00:23
Норвегия – Франция – 1:4. Хет-трик Дембеле, два ассиста Мбаппе. Видео голов
Норвегия – Франция – 1:4. Хет-трик Дембеле, два ассиста Мбаппе. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
25.06.2026, 07:37 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
25.06.2026, 10:31 16
Футбол
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
25.06.2026, 09:00 1
Футбол
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
26.06.2026, 11:33 4
Бокс
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
25.06.2026, 19:50 1
Волейбол
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
25.06.2026, 06:36
Бокс
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
26.06.2026, 21:42 2
Бокс
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
26.06.2026, 08:06 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем