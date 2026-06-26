Сборная Норвегии упустила шанс сократить отставание от Франции в матче 3-го тура группы I чемпионата мира 2026.

На 50-й минуте форвард норвежской команды Йорген Ларсен не сумел реализовать пенальти – голкипер французов Майк Меньян угадал направление удара и оформил сейв.

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Рефери назначил 11-метровый после того, как Тео Эрнандес сфолили против Оскара Бобба в штрафной площади французов.

Франция переигрывает Норвегию со счетом 3:1. В первом тайме хет-трик оформил Усман Дембеле, единственнный гол для норвежцев забив Тело Осгар.

❗️ ВИДЕО. Сейв Меньяна. Форвард Норвегии не забил с пенальти в ворота Франции

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine