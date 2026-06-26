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  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Каждый пенальти ЧМ-2006 я помню до мелочей»
Чемпионат мира
26 июня 2026, 23:00 |
204
0

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Каждый пенальти ЧМ-2006 я помню до мелочей»

Александр Шовковский поделился эмоциями от серии пенальти 20-летней давности

26 июня 2026, 23:00 |
204
0
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Каждый пенальти ЧМ-2006 я помню до мелочей»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский вспомнил о событиях матча плей-офф чемпионата мира Украина Швейцария, который состоялся 20 лет назад.

«120 минут изнурительной борьбы против Швейцарии, которые закончились нулями на табло.

А дальше – то, что многие называют лотереей, но для нас и для меня лично это был момент истины. Серия послематчевых пенальти.

Когда ты играешь в рамке ворот в такой момент, весь шум стадиона влияет на тебя. Но не в тот момент. Тогда были спокойствие и уверенность. И полное отсутствие эмоций.

Многие потом спрашивали меня, о чем я думал. Ответ прост – ни о чем. Только ощущение, анализ движений, полное спокойствие и максимальная концентрация на правильном принятии решения...

Я почти физически чувствовал момент и понимал, что будет дальше. Каждый из ударов я помню до мелочей.

Первый удар Андрея Шевченко и первый удар Штреллера. И эти безумные эмоциональные качели.

Безумная паненка Милевского и выстрел Барнетты – удар в перекладину, где правильная позиция тоже сыграла свою роль.

Точный удар Реброва и решающая выигранная дуэль у психологически уже растерянного Кабаньяса...

Окончательная точка от Гусева!» – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Facebook.

Сборная Украины победила по пенальти (3:0).

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Александр Шовковский Динамо Киев сборная Украины по футболу сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2006 по футболу
Руслан Полищук Источник: Facebook
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