Александр ШОВКОВСКИЙ: «Каждый пенальти ЧМ-2006 я помню до мелочей»

Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский вспомнил о событиях матча плей-офф чемпионата мира Украина – Швейцария, который состоялся 20 лет назад.

«120 минут изнурительной борьбы против Швейцарии, которые закончились нулями на табло.

А дальше – то, что многие называют лотереей, но для нас и для меня лично это был момент истины. Серия послематчевых пенальти.

Когда ты играешь в рамке ворот в такой момент, весь шум стадиона влияет на тебя. Но не в тот момент. Тогда были спокойствие и уверенность. И полное отсутствие эмоций.

Многие потом спрашивали меня, о чем я думал. Ответ прост – ни о чем. Только ощущение, анализ движений, полное спокойствие и максимальная концентрация на правильном принятии решения...

Я почти физически чувствовал момент и понимал, что будет дальше. Каждый из ударов я помню до мелочей.

Первый удар Андрея Шевченко и первый удар Штреллера. И эти безумные эмоциональные качели.

Безумная паненка Милевского и выстрел Барнетты – удар в перекладину, где правильная позиция тоже сыграла свою роль.

Точный удар Реброва и решающая выигранная дуэль у психологически уже растерянного Кабаньяса...

Окончательная точка от Гусева!» – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Facebook.

Сборная Украины победила по пенальти (3:0).