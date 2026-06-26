ВИДЕО. Безумное начало матча! Франция и Норвегия забили 3 гола за 21 минуту

26 июня в Бостоне, США, проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 между сборными Норвегии и Франции.

Счет в матче на 7-й минуте открыл Усман Дембеле, а на 20-й он же удвоил преимущество своей команды. После этого норвежцы разыграли мяч с центра поля и завершили свою атаку точным ударом Телo Осгора, сделав счет 1:2.

Перед началом третьего тура обе сборные гарантировали себе выход в плей-офф, имея в активе по шесть очков. В случае победы Франция выйдет в 1/16 финала с первого места и сыграет с одной из третьих команд. Норвегия же в случае поражения станет второй и сыграет в 1/16 финала с Кот-д’Ивуаром.

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