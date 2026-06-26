Сборная Англии может потерять правого защитника

Правый защитник сборной Англии Рис Джеймс под вопросом на матч против Панамы из-за травмы подколенного сухожилия.

В отсутствие Тино Ливраменто, на позиции правого защитника могут выйти Джед Спенс или Джарелл Куанса.

Рис Джеймс без замен провел стартовые матчи сборной Англии на чемпионате мира. Ранее в 39 матчах сезона в «Челси» у 26-летнего игрока два гола и девять ассистов.

Лидеры группы L в третьем туре сыграют против немотивированной Панамы, которая завершит турнир на последнем месте.