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Чемпионат мира
26 июня 2026, 22:29 | Обновлено 26 июня 2026, 22:30
208
0

Сборная Англии может потерять правого защитника

Рис Джеймс получил травму перед матчем с Панамой

26 июня 2026, 22:29 | Обновлено 26 июня 2026, 22:30
208
0
Сборная Англии может потерять правого защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс
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Правый защитник сборной Англии Рис Джеймс под вопросом на матч против Панамы из-за травмы подколенного сухожилия.

В отсутствие Тино Ливраменто, на позиции правого защитника могут выйти Джед Спенс или Джарелл Куанса.

Рис Джеймс без замен провел стартовые матчи сборной Англии на чемпионате мира. Ранее в 39 матчах сезона в «Челси» у 26-летнего игрока два гола и девять ассистов.

Лидеры группы L в третьем туре сыграют против немотивированной Панамы, которая завершит турнир на последнем месте.

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Руслан Полищук Источник: The Independent
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