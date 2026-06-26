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Чемпионат мира
Сенегал
26.06.2026 22:00 - : -
Ирак
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Чемпионат мира
26 июня 2026, 19:12 |
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Сенегал – Ирак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы I ЧМ-2026 в 22:00

26 июня 2026, 19:12 |
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Сенегал – Ирак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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23 июня сборные Сенегала и Ирака сыграют матч третьего тура группы I чемпионата мира 2026 года.

Поединок состоится на стадионе ВМО Филд в Торонто. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Францией и Ираком в группе I на чемпионате мира играют сборные Норвегии и Франции.

Расписание и результаты матчей в группе I ЧМ-2026:

  • 16.06. 22:00. Франция – Сенегал – 3:1
  • 17.06. 01:00. Ирак – Норвегия – 1:4
  • 23.06. 00:00. Франция – Ирак – 3:0
  • 23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал – 3:2
  • 26.06. 22:00. Норвегия – Франция
  • 26.06. 22:00. Сенегал – Ирак

Сенегал – Ирак. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Група І

Группа I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Франция 2 2 0 0 6 - 1 26.06.26 22:00 Норвегия - Франция23.06.26 Франция 3:0 Ирак16.06.26 Франция 3:1 Сенегал 6
2 Норвегия 2 2 0 0 7 - 3 26.06.26 22:00 Норвегия - Франция23.06.26 Норвегия 3:2 Сенегал17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия 6
3 Сенегал 2 0 0 2 3 - 6 26.06.26 22:00 Сенегал - Ирак23.06.26 Норвегия 3:2 Сенегал16.06.26 Франция 3:1 Сенегал 0
4 Ирак 2 0 0 2 1 - 7 26.06.26 22:00 Сенегал - Ирак23.06.26 Франция 3:0 Ирак17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия 0
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