Чемпионат мира26 июня 2026, 19:12 |
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Сенегал – Ирак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы I ЧМ-2026 в 22:00
26 июня 2026, 19:12 |
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Полная таблица
23 июня сборные Сенегала и Ирака сыграют матч третьего тура группы I чемпионата мира 2026 года.
Поединок состоится на стадионе ВМО Филд в Торонто. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Францией и Ираком в группе I на чемпионате мира играют сборные Норвегии и Франции.
Расписание и результаты матчей в группе I ЧМ-2026:
- 16.06. 22:00. Франция – Сенегал – 3:1
- 17.06. 01:00. Ирак – Норвегия – 1:4
- 23.06. 00:00. Франция – Ирак – 3:0
- 23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал – 3:2
- 26.06. 22:00. Норвегия – Франция
- 26.06. 22:00. Сенегал – Ирак
Сенегал – Ирак. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Група І
|Группа I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|26.06.26 22:00 Норвегия - Франция23.06.26 Франция 3:0 Ирак16.06.26 Франция 3:1 Сенегал
|6
|2
|Норвегия
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|26.06.26 22:00 Норвегия - Франция23.06.26 Норвегия 3:2 Сенегал17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия
|6
|3
|Сенегал
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|26.06.26 22:00 Сенегал - Ирак23.06.26 Норвегия 3:2 Сенегал16.06.26 Франция 3:1 Сенегал
|0
|4
|Ирак
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|26.06.26 22:00 Сенегал - Ирак23.06.26 Франция 3:0 Ирак17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия
|0
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