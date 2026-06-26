23 июня сборные Сенегала и Ирака сыграют матч третьего тура группы I чемпионата мира 2026 года.

Поединок состоится на стадионе ВМО Филд в Торонто. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Францией и Ираком в группе I на чемпионате мира играют сборные Норвегии и Франции.

Расписание и результаты матчей в группе I ЧМ-2026:

16.06. 22:00. Франция – Сенегал – 3:1

17.06. 01:00. Ирак – Норвегия – 1:4

23.06. 00:00. Франция – Ирак – 3:0

23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал – 3:2

26.06. 22:00. Норвегия – Франция

26.06. 22:00. Сенегал – Ирак

Сенегал – Ирак. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Група І