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  4. Итальянский гранд предложил слишком мало за форварда ПСЖ
Франция
26 июня 2026, 19:17 |
646
0

Итальянский гранд предложил слишком мало за форварда ПСЖ

«ПСЖ» отказался продавать Гонсало Рамуша в «Милан»

26 июня 2026, 19:17 |
646
0
Итальянский гранд предложил слишком мало за форварда ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш
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«Милан» сделал первое официальное предложение по форварду «ПСЖ» Гонсалу Рамушу на сумму 40 млн евро, но этот оффер не убедил французов, которые заплатили 65 миллионов за его приобретение у «Бенфики» в 2024 году после первоначальной аренды.

Не секрет, что нападающий является приоритетным выбором для нового тренера «Милана» Рубена Аморима, но, по правде говоря, он уже был в поле зрения клуба при его предшественнике Максе Аллегри.

25-летний игрок сборной Португалии в настоящее время находится на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, стремясь в будущем получать больше игрового времени на клубном уровне.

Гонсалу Рамуш забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 45 официальных матчах за «Пари Сен-Жермен» в прошлом сезоне.

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Милан ПСЖ Гонсалу Рамуш Бенфика Рубен Аморим Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу трансферы Лиги 1
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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