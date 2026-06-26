Итальянский гранд предложил слишком мало за форварда ПСЖ

«Милан» сделал первое официальное предложение по форварду «ПСЖ» Гонсалу Рамушу на сумму 40 млн евро, но этот оффер не убедил французов, которые заплатили 65 миллионов за его приобретение у «Бенфики» в 2024 году после первоначальной аренды.

Не секрет, что нападающий является приоритетным выбором для нового тренера «Милана» Рубена Аморима, но, по правде говоря, он уже был в поле зрения клуба при его предшественнике Максе Аллегри.

25-летний игрок сборной Португалии в настоящее время находится на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, стремясь в будущем получать больше игрового времени на клубном уровне.

Гонсалу Рамуш забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 45 официальных матчах за «Пари Сен-Жермен» в прошлом сезоне.