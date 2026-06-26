Итальянский гранд предложил слишком мало за форварда ПСЖ
«ПСЖ» отказался продавать Гонсало Рамуша в «Милан»
«Милан» сделал первое официальное предложение по форварду «ПСЖ» Гонсалу Рамушу на сумму 40 млн евро, но этот оффер не убедил французов, которые заплатили 65 миллионов за его приобретение у «Бенфики» в 2024 году после первоначальной аренды.
Не секрет, что нападающий является приоритетным выбором для нового тренера «Милана» Рубена Аморима, но, по правде говоря, он уже был в поле зрения клуба при его предшественнике Максе Аллегри.
25-летний игрок сборной Португалии в настоящее время находится на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, стремясь в будущем получать больше игрового времени на клубном уровне.
Гонсалу Рамуш забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 45 официальных матчах за «Пари Сен-Жермен» в прошлом сезоне.
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