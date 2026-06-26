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Англия
26 июня 2026, 18:38 |
524
0

Аутсайдер АПЛ планирует трансфер форварда Манчестер Сити

Омар Мармуш может переехать в «Тоттенхэм»

26 июня 2026, 18:38 |
524
0
Аутсайдер АПЛ планирует трансфер форварда Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш
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«Тоттенхэм» заинтересован в подписании контракта с нападающим «Манчестер Сити» Омаром Мармушем. Игрок сборной Египта может покинуть «Сити», так как хочет получать больше игрового времени.

Главный тренер «шпор» Роберто Де Дзерби высоко ценит Мармуша, и ожидается, что «шпоры» сделают предложение в ближайшие дни.

27-летний египтянин забив восемь мячей и отдал три результативные передачи в 36 поединках прошлого сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 50 млн евро. «Тоттенхэм» два года подряд финишировал у зоны вылета АПЛ.

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Тоттенхэм Омар Мармуш Манчестер Сити Роберто Де Дзерби трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник
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