Атакующий полузащитник новичка УПЛ перейдет в Кудровку

Атакующий полузащитник «Буковины» Иван Тищенко в ближайшее время станет игроком «Кудровки». Футболист присоединится к новичку УПЛ на правах свободного агента по завершении контракта с предыдущим клубом.

В ближайшее время ожидается завершение всех формальностей и официальное объявление о трансфере.

Тищенко 27 лет, в прошлом сезоне он отличился четырьмя голами и тремя ассистами в 28 матчах. В УПЛ хавбек уже играл в составе ЛНЗ в сезоне 2023/24.