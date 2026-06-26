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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 18:21 | Обновлено 26 июня 2026, 18:22
473
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Атакующий полузащитник новичка УПЛ перейдет в Кудровку

Иван Тищенко меняет «Буковину» на «Кудровку»

26 июня 2026, 18:21 | Обновлено 26 июня 2026, 18:22
473
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Атакующий полузащитник новичка УПЛ перейдет в Кудровку
ФК Буковина. Иван Тищенко
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Атакующий полузащитник «Буковины» Иван Тищенко в ближайшее время станет игроком «Кудровки». Футболист присоединится к новичку УПЛ на правах свободного агента по завершении контракта с предыдущим клубом.

В ближайшее время ожидается завершение всех формальностей и официальное объявление о трансфере.

Тищенко 27 лет, в прошлом сезоне он отличился четырьмя голами и тремя ассистами в 28 матчах. В УПЛ хавбек уже играл в составе ЛНЗ в сезоне 2023/24.

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Иван Тищенко Буковина Черновцы Кудровка трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник
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"приєднається до новачка УПЛ", Ви про що? Кудрівка не новачок, вони там вже другий сезон
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