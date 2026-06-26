Украина. Премьер лига26 июня 2026, 18:21 | Обновлено 26 июня 2026, 18:22
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Атакующий полузащитник новичка УПЛ перейдет в Кудровку
Иван Тищенко меняет «Буковину» на «Кудровку»
26 июня 2026, 18:21 | Обновлено 26 июня 2026, 18:22
473
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Атакующий полузащитник «Буковины» Иван Тищенко в ближайшее время станет игроком «Кудровки». Футболист присоединится к новичку УПЛ на правах свободного агента по завершении контракта с предыдущим клубом.
В ближайшее время ожидается завершение всех формальностей и официальное объявление о трансфере.
Тищенко 27 лет, в прошлом сезоне он отличился четырьмя голами и тремя ассистами в 28 матчах. В УПЛ хавбек уже играл в составе ЛНЗ в сезоне 2023/24.
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Комментарии 1
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"приєднається до новачка УПЛ", Ви про що? Кудрівка не новачок, вони там вже другий сезон
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