Сборная Украины U-19 отправилась на Евро-2026, который состоится в Уэльсе

Сборная Украины по футболу U-19 под руководством главного тренера Дмитрия Михайленко отправилась на чемпионат Европы-2026, который состоится в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

После десяти дней сбора в Кракове «сине-желтые» вылетели в Бангор, где сыграют три матча группового этапа – против Хорватии (29 июня), Сербии (2 июля) и Италии (5 июля).

По две лучших команды из квартетов A и B выйдут в полуфиналы и получат путевки на чемпионат мира 2027 года (U-20). Сборные, занявшие третьи места в группах, сразятся за пятое место на турнире.

Победители полуфинальных поединков определят триумфатора чемпионата Европы в решающем матче.

Расписание матчей Украины U-19 на Евро-2026:

29 июня, 22:00. Хорватия – Украина

2 июля, 20:00. Сербия – Украина

5 июля, 18:00. Украина – Италия

ФОТО. Сборная Украины U-19 отправилась на чемпионат Европы в Уэльсе