Сборная Украины U-19 отправилась на Евро-2026, который состоится в Уэльсе
Подопечные Дмитрия Михайленко на турнире сыграют против команд Италии, Хорвати и Сербии
Сборная Украины по футболу U-19 под руководством главного тренера Дмитрия Михайленко отправилась на чемпионат Европы-2026, который состоится в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.
После десяти дней сбора в Кракове «сине-желтые» вылетели в Бангор, где сыграют три матча группового этапа – против Хорватии (29 июня), Сербии (2 июля) и Италии (5 июля).
По две лучших команды из квартетов A и B выйдут в полуфиналы и получат путевки на чемпионат мира 2027 года (U-20). Сборные, занявшие третьи места в группах, сразятся за пятое место на турнире.
Победители полуфинальных поединков определят триумфатора чемпионата Европы в решающем матче.
Расписание матчей Украины U-19 на Евро-2026:
- 29 июня, 22:00. Хорватия – Украина
- 2 июля, 20:00. Сербия – Украина
- 5 июля, 18:00. Украина – Италия
ФОТО. Сборная Украины U-19 отправилась на чемпионат Европы в Уэльсе
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