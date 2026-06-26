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Сборная УКРАИНЫ
26 июня 2026, 18:21 |
321
0

Сборная Украины U-19 отправилась на Евро-2026, который состоится в Уэльсе

Подопечные Дмитрия Михайленко на турнире сыграют против команд Италии, Хорвати и Сербии

26 июня 2026, 18:21 |
321
0
Сборная Украины U-19 отправилась на Евро-2026, который состоится в Уэльсе
УАФ. Дмитрий Михайленко
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Сборная Украины по футболу U-19 под руководством главного тренера Дмитрия Михайленко отправилась на чемпионат Европы-2026, который состоится в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

После десяти дней сбора в Кракове «сине-желтые» вылетели в Бангор, где сыграют три матча группового этапа – против Хорватии (29 июня), Сербии (2 июля) и Италии (5 июля).

По две лучших команды из квартетов A и B выйдут в полуфиналы и получат путевки на чемпионат мира 2027 года (U-20). Сборные, занявшие третьи места в группах, сразятся за пятое место на турнире.

Победители полуфинальных поединков определят триумфатора чемпионата Европы в решающем матче.

Расписание матчей Украины U-19 на Евро-2026:

  • 29 июня, 22:00. Хорватия – Украина
  • 2 июля, 20:00. Сербия – Украина
  • 5 июля, 18:00. Украина – Италия

ФОТО. Сборная Украины U-19 отправилась на чемпионат Европы в Уэльсе

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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