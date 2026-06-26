Стало известно, когда украинки стартуют на Уимблдоне-2026

Стало известно, в какие дни украинские теннисистки сыграют матчи первого круга на Уимблдоне-2026.

Украину на травяном мейджоре представляют семь теннисисток.

В понедельник, 29 июня, свои матчи сыграют Александра Олейникова (WTA 49) и Даяна Ястремская (WTA 66).

Олейникова на старте травяного мейджора сыграет с американкой Маккартни Кесслер (WTA 62), а Ястремская – с японкой Аой Ито (WTA 228).

30 июня состоятся поединки с участием Элины Свитолиной (WTA 8), Дарьи Снигур (WTA 78), Марты Костюк (WTA 13), Юлии Стародубцевой (WTA 55) и Ангелины Калининой (WTA 70).

Свитолина в первом раунде встретится с соотечественницей Дарьей Снигур (WTA 78).

Костюк в первом круге мейджора ждет аргентинка Надя Подороска (WTA 594), которая попала в основную сетку из-за дисквалификации Маркеты Вондроушевой.

Стародубцева в 1/64 финала сыграет с нейтральной теннисисткой Анной Блинковой (WTA 107), а Калинина сыграет с представительницей Узбекистана Камилой Рахимовой (WTA 65).

Понедельник, 29 июня:

Уимблдон-2026. Трава, 1/64 финала

Александра Олейникова – Маккартни Кесслер

Александра Олейникова – Маккартни Кесслер Даяна Ястремская – Аой Ито

Вторник, 30 июня:

Уимблдон-2026. Трава, 1/64 финала