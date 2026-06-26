Сенегал – Ирак. Прогноз Игоря Цыганыка на матч чемпионата мира 2026

В пятницу, 26 июня, на стадионе «BMO Филд» в Торонто решится судьба третьего места в группе I ЧМ-2026. В заключительном туре группового этапа турнира, пусть и призрачный, но всё же шанс на выход в плей-офф разыграют между собой Сенегал и Ирак. Судить встречу будет английская бригада Энтони Тейлора. Начало матча – в 22:00.

Журналист, аналитик и инсайдер betking Игорь Цыганык поделился своим видением этого противостояния.

Сенегал

Финалист Кубка Африки ехал на ЧМ-2026 с большими надеждами, но сейчас находится в затруднительном положении. В первых двух турах группового этапа команда Алиу Сисса уступила сначала Франции (1:3), а затем и Норвегии (2:3). Нельзя сказать, что «Львы Теранги» продемонстрировали слабую игру: они создавали моменты, отчаянно боролись, но уступали в классе, что в итоге и повлияло на итоговые результаты.

Сенегальцы играют прагматично, делая акцент на плотную оборону, физическую мощь, быстрые переходы и стандартные положения. Алиу Сисса обычно использует гибридную схему 4-3-3 или 4-2-3-1. Игра команды строится на дисциплине, физической готовности и лидерстве звезд европейских топ-клубов.

Среди сильных сторон «Львов» можно выделить их опыт, скорость, физическую мощь и глубину состава. Из слабостей бросаются в глаза проблемы с реализацией и уязвимость обороны при высоком прессинге.

Ирак

Для «Львов Месопотамии» это первый чемпионат мира за последние 40 лет. Иракцы играют с огромным энтузиазмом, но результат оставляет желать лучшего. Сначала команда уступила с разгромным счётом Норвегии (1:4), а затем потерпела поражение в матче с Францией (0:3). Иракцы даже пытались «огрызаться», но в обоих случаях разница в классе оказалась просто колоссальной.

Грэм Арнольд ставит перед командой задачу играть компактно в обороне с акцентом на физическую борьбу, стандартные положения и быстрые контратаки. Команда любит играть низким блоком и умеет наказывать соперника за потерю мяча. Из сильных сторон следует отметить высокую общекомандную дисциплину и эффективность действий при стандартных положениях. Слабыми сторонами иракцев, помимо разницы в классе, можно назвать не слишком высокий уровень контроля мяча и уязвимость обороны при игре в высоком темпе.

Игорь Цыганик – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, ведущий, журналист, инсайдер и аналитик, более 25 лет в спортивной журналистике и футбольном телевидении

Личные встречи

Команды никогда не встречались ранее. Матч в Канаде станет первым в истории их личного противостояния.

Прогноз

Для обеих команд этот поединок имеет решающее значение. Для Ирака победа, вероятно, не будет иметь никакого практического смысла, поскольку в рейтинге третьих команд на ЧМ-2026 «Львы Месопотамии» со своим соотношением забитых и пропущенных мячей будут полными аутсайдерами. Однако Грэм Арнольд и собственные болельщики вряд ли позволят игрокам провести последний матч на этом историческом для них турнире без характера и борьбы. Иракцы будут сражаться не только за очки, но и за собственную честь, поэтому легкой прогулки Сенегалу ждать не стоит.

Сенегальцы понимают, что у них ещё есть шанс выйти в плей-офф, но разница забитых и пропущенных мячей 3:6 сильно усложняет задачу. Африканцы крайне нуждаются в победе, причём с крупным счётом, чтобы улучшить своё турнирное положение.

Матч обещает быть физически жестким и интенсивным, нас ждет большое количество единоборств и стандартных положений. Сенегальцы, вероятно, попытаются растянуть плотную оборону соперника за счет позиционной игры и быстрых перебросок мяча между флангами. В то же время иракцы будут пытаться лишить африканцев пространства, ища при этом собственные возможности для контратак.

Команда Алиу Сисса будет превосходить соперника по опыту, индивидуальному мастерству и классу, будет двигать мяч за счет скорости на флангах и пытаться пробить «автобус» у ворот Ирака. Если удастся забить быстрый гол, то дальнейшая игра для Сенегала пойдет лучше.

С учетом обстоятельств можно сказать, что наиболее вероятным сценарием в этом противостоянии является именно победа Сенегала. Рекомендую ставить на этот результат с форой 1,5 по коэффициенту 1,64.