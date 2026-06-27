Йожеф САБО: «Это настоящее издевательство над футболом»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился своими мыслями о чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Пока идёт лишь предварительная стадия турнира. Многие топ-сборные ещё не выкладываются на полную, активно ротируют состав, поэтому и случаются неожиданные результаты. Например, дважды набрала очки такая экзотическая команда, как Кабо-Верде. Для себя я даже открыл эту страну — с интересом почитал о ней, узнал о её географических особенностях. Но если говорить о футбольных перспективах, то они, на мой взгляд, остаются очень скромными.

Что касается самого турнира, мне не нравится, что количество участников увеличили. Чемпионат мира стал больше напоминать отборочный этап, чем соревнование, где собраны сильнейшие сборные планеты и каждый матч — настоящее событие. Настоящий азарт борьбы будет ощущаться только в плей-офф, когда права на ошибку уже не останется.

Не нравятся и водные паузы в каждом тайме. На мой взгляд, это издевательство над футболом. Я такие изменения не приветствую», – сказал Сабо.