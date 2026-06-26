Стручки гороха и одинокие гении. ЧМ-2026 – метафора жизни

Перед ЧМ Месси, когда его попросили прокомментировать участие в турнире, сообщил, что чувствует себя спокойно и отправляется в США, чтобы, прежде всего, получить удовольствие. Это уже не тот Лео, который жаждал только побед и стремился к соперничеству. Эта его версия – самая приземлённая. Без большой мечты, но полностью сосредоточенная на «здесь и сейчас». И именно эта версия уже побила рекорд Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. Потому что футбол – это не только ежедневная конкуренция. Не всегда деньги и слава. Не только о том, чтобы сегодня быть лучше, чем ты был вчера. Иногда – просто о радости играть. О счастье от того, что ты там, где ты есть. С теми, с кем хочешь быть. И делаешь то, что по душе, а не то, что должен. Просто сейчас факт таков: лучший бомбардир ЧМ стал лучшим благодаря тому, что любит футбол. Красиво. Естественно. Правильно. Где-то так и должно быть. Потому что эта игра – прежде всего об удовольствии от нее. А уже потом обо всём остальном.

ЧМ-2026 в его обновленном виде – турнир, который можно смотреть только со стадии ПО. Вот там начнётся лучший футбол. Будут сыграны лучшие матчи. А пока… Ну, просто много поводов для внутренней рефлексии. В абзацах ниже – именно такая. Параллели между жизнью и текущим мировым форумом проводить легко. Так что проводим. Осторожно: текст может стать причиной обострения вашего экзистенциального кризиса. Или его развития с нуля…

Все матчи не посмотреть

По 4 в день, в последнем туре группового этапа – по 6. То есть по 8–12 часов игры в мяч. Между командами, две трети из которых всё равно окажутся в плей-офф. Так стоит ли оно того? Чтобы посмотреть ЧМ-2026 в полном объеме, зрителю пришлось бы ежедневно тратить на него половину своих часов жизни без учёта часов сна. То есть вычеркнуть из него другие хобби. Поставить на паузу какие-то собственные проекты. Возможно, рисковать потерей работы. Уделить семье меньше обычного внимания. Не каждый решится. И не каждый может себе это позволить. Но принять участие в футбольном празднике хочется. Ведь весь мир в контексте, а игра миллионов объединяет. Так что всё равно что-то посмотришь. И, вероятно, не матч Шотландии и Гаити посреди ночи – а какой-нибудь ключевой поединок сильных команд за высокие позиции в группе. Ведь здесь лучший футбол.

Все как в жизни: везде не успеешь. Невозможно быть успешным во всем. Ведь в сутках всего 24 часа, а в неделе – лишь 7 дней. Хочется большего – но не будет. Никогда. К сожалению. И придется выбирать: провести вечер с семьей или задержаться на работе, чтобы доделать проект; лечь спать пораньше или посмотреть еще одну серию любимого сериала; сказать человеку неприятную правду или промолчать, чтобы не причинить ему боль и т. д. И обычно на 100% правильного варианта нет. По крайней мере в моменте. Каждый выбор сопряжён с какими-то жертвами. Наша жизнь – это необходимость регулярно от чего-то отказываться. Иногда – даже от значимого, но менее важного и приоритетного в данный момент. И всегда приходится выбирать. Даже не выбирать – это тоже выбор. ЧМ-2026 своим плотным графиком напоминает нам о мимолетности жизни и необходимости беречь своё время. Спасибо, наверное.

Почти все группы – с аутсайдерами

Равных групп – мало. Где-то есть Гаити – команда, которой предсказывали провал на турнире… и она действительно провалилась. И Кюрасао. И Ирак. Иордания. Почти все футбольные карлики оказались неконкурентоспособными в этом мире великанов. И испортили нам немало матчей для просмотра. И даже несколько групп в целом: слабый аутсайдер превратил выход целых 3 команд из некоторых квартетов в формальность. Можно критиковать ЧМ за новый формат. Можно критиковать конкретно эти сборные за то, что они не дали боя. А можно отнестись к этому по-философски. В конце концов, на протяжении нашей жизни мы будем регулярно сталкиваться с теми, кто отстает. Кто может меньше. Умеет меньше. Или вообще, или пока что. И только наш выбор, как к ним относиться: с осуждением или с пониманием и сочувствием. Для нашего психического здоровья лучше второе. Поэтому каждую команду Гаити нужно просто принять такой, какая она есть, и не требовать от неё слишком многого. Без чрезмерных ожиданий жить легче.

Одна группа – одна топ-сборная

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Расширили чемпионат мира? Получите целых 12 групп, но ни одной с двумя и более претендентами на победу. Такого никогда не было. Раньше четверка с участием тех же Испании и Германии гарантировала нам хотя бы один топ-матч уже на групповом этапе. Теперь таких больше нет. Теперь лучшая пара из всех 72 стартовых матчей – пожалуй, дуэль Англии и Хорватии. Или Португалии и Колумбии? Марокко и Бразилии? В любом случае, это не то. Не те ощущения. А ещё – слишком легко для топ-сборных. Они остались в одиночестве. Им нечем заняться в течение первых трёх матчей на турнире. Поэтому Португалия может дурачиться против ДР Конго, а Англия проваливать матч в атаке с Ганой. Потому что скучно. Неинтересно. Потому что быть лучшим – иногда не радость, а регулярные разочарования. В других и в мире, если повезет, а если нет – в своей же уникальности.

Гении всегда одиноки. Конечно, стереотип и клише, но ведь такие ситуации действительно очень распространены: когда ты лучше всех в чём-то, тебе трудно окружить себя большим кругом людей. Потому что кто-то завидует. Кто-то боится разочаровать и не оправдать ожиданий. Кто-то действительно не оправдывает. А на кого-то у тебя просто не хватает времени. Сил. Желания. ЧМ-2026 напоминает, что иногда быть главной командой своей жизненной группы – наказание, а не привилегия. В конце концов, ни один человек не должен быть одинок. Но иногда так получается. Как Аргентина в группе с Австрией, Алжиром и Иорданией. Поэтому выкладываться на 100% – не вариант. Просто не хочется. Нет мотивации. Нужно «всего лишь» сделать шаг навстречу плей-оффу/общению. Оно придет. Станет легче. А пока просто наслаждайся моментом. Хотя бы попробуй.

Матчи – ночью

Более половины поединков – после полуночи. Из-за часовых поясов. Зато удобно американцам. Европейцы, в том числе и мы, страдают. Либо пропускают все лучшие ночные поединки, либо ложатся позже/просыпаются намного раньше. И далеко не каждый может компенсировать часы ночного просмотра матчей дневным сном. Так что да: ради просмотра матчей мы жертвуем последним. В какой-то мере рискуем собственным здоровьем, чтобы развлечься. Звучит глупо, но… это делает нас чуть счастливее. Хотя бы немного. Хотя бы на капельку. А если так, то, возможно, оно того стоит. В конце концов, вся наша жизнь – о необходимости чем-то жертвовать. Иногда – даже хорошим ради хорошего, но более нужного нам в данный момент. ЧМ с его ночными матчами напоминает нам, что отказываться от важного – не априори плохо. Иногда можно. Иногда нужно. Иногда полезно. Только не злоупотребляйте.

Все топ-сборные – в плей-офф

Бельгия – ужасная. Плохо играет в футбол. Приехала на турнир без обороны (так сложилось: «не то» поколение), но не убедила и в атаке. Ни в первом, ни во втором туре. И даже так выйдет из группы. Сыграет в плей-офф. Достаточно лишь победить Новую Зеландию в последнем туре. Хотя может хватить и ничьей… Потому что даже в плохие дни Бельгию спасает класс футболистов. Вратарь поможет в кризисной ситуации. Де Брюйне создаст момент. Даже Лукаку, не будучи в форме, окажется полезным. Потому что они слишком круты. Что бы ни делали они в течение года, приедут на ЧМ и будут держать уровень и марку. Ведь есть мастерство. И то же самое можно сказать обо всех топ-сборных на турнире. Франция победит в плохой день благодаря таланту своих нападающих. Все фавориты на победу на ЧМ сыграют в плей-офф. Кто-то квалифицируется туда не с первой позиции, да, но ни один не покинет нас раньше времени. Пусть даже очень сильно старался.

Достаточно просто родиться в правильной семье, чтобы получить отличные шансы на счастливое будущее. В современном мире много говорят о «сделал себя сам», но ведь примеров успешных детей успешных родителей больше. Начать с самых низов и оказаться на вершине – возможно, но только для одного из 100. Лучше, по возможности, родиться у состоятельных родителей. В счастливой семье. Иметь много возможностей сразу, а не бороться за их получение. Но получается как получается. В конце концов, жизнь – это лотерея. С равными шансами на выигрыш… но чуть более равными для тех, кому с самого начала повезло с чем-то: семьёй, местом рождения, здоровьем. Иногда максимальной самоотдачи может оказаться недостаточно. Особенно если ты Гаити. А ленивых действий может хватить, чтобы оказаться среди лучших. Особенно если ты Бельгия. ЧМ напоминает нам, что жизнь – штука несправедливая. Вдруг кто забыл.

Феерия ветеранов

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Роналду с забитым в 41 год стал вторым самым возрастным автором гола на ЧМ. Месси, которому почти 39, стал лучшим бомбардиром первых двух туров. Хотя ожидания от обеих легенд мирового футбола перед турниром были минимальными. Их эра закончилась. Началась новая эпоха. Эти – «списанные». Один – потому что больше не может. Другой – потому что уже выиграл всё и как будто устал. Вместо этого мы получаем рекорд за рекордом. А вместе с тем – полный игнор звездами их почтенного возраста. Ведь, да, они уже не могут, как раньше, выдерживать нагрузки на дистанции и каждый день, но настроиться на один турнир раз в 4 года – вполне. Даже если в них больше не верят даже их самые преданные поклонники. Ведь возраст – важный фактор, но почти никогда не решающий. Так и в жизни: никогда не поздно. Ни начать что-то новое, ни удивить всех. Особенно если очень сильно хочешь и/или наконец-то нашёл то, что по душе. ЧМ учит нас, что не стоит списывать кого-то со счётов только из-за возраста. Особенно себя.

Великие моменты – для лучших

Мы увидели под десяток дублей в первых турах соревнования, и большинство из них – в исполнении главных звёзд турнира. Вроде бы правильно. Вроде бы в этом есть логика. После почти половины сыгранных матчей на турнире почти все его великие моменты связаны с лучшими футболистами последних лет, а не с эпизодическими героями. Так и работает закон Парето: 20% стручков гороха дают 80% его урожая. Наиболее продуктивное меньшинство создает больше всего поводов для новостей. Перед стартом ЧМ мы каждый раз говорим, что это турнир, в частности, и для маленьких команд, и особый момент именно для них, – а в итоге каждые 4 года говорим об одних и тех же героях. Потому что великие моменты – в основном для тех, кто способен совершать что-то по-настоящему великое и выдающееся. Новый чемпионат мира, в котором участвует ещё больше команд и футболистов, напоминает нам о необходимости сосредоточиться на главных действующих лицах. На главном в целом. В жизни без этого никак.

Чрезмерные хейт и восторг

Роналду не забил в первом туре – провал, разочарование, «уже не тот». Отличился во втором – снова лучший, вернулся, ведёт команду к победе на турнире. Где здесь правда? А точно ли она здесь есть? В конце концов, истина где-то очень далеко от обоих тезисов: Криш не является лидером этой сборной Португалии, но абсолютно точно и не мешает ей на текущем турнире. Все остальные реакции – чрезмерные. Очень часто – намеренно. Потому что люди хотят услышать не правду – а красивую и понятную историю. О ветеране-герое, который на последнем для себя турнире готов совершить нечто невозможное. Или о старом неудачнике, который не ушел вовремя и теперь непременно помешает хорошей команде победить на турнире. Публика тяготеет к красивым сюжетам. Жаждет именно таких. Не хочет видеть три точки в конце предложения – только восклицательный знак. Толпа категорична. Для неё нет варианта «между». Либо чёрное, либо белое. Либо герой, либо лузер.

И это не только о Роналду. Вратарь Возинья из Кабо-Верде собрал 14 миллионов подписчиков практически с нуля за сутки после чудесного выступления против испанцев. Месси – снова среди претендентов на Золотой мяч после 2 топ-матчей, хотя его конкуренты провели по 20–30 таких за сезон. Люди создают себе героев. Люди «хоронят» кого-то сильно заранее. В конце концов, мы живём в мире, где сдержанность в реакции на какое-то событие вредна для твоих просмотров, если ты создаёшь контент. Выгодно быть чрезмерным. А говорить правду – нет. К ЧМ-2026 можно относиться по-разному, но он прекрасно приземляет и напоминает нам, насколько тяжела и сурова жизнь. Возможно, и хорошо, что мундиали проводят только раз в 4 года…