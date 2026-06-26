Жребий Уимблдона-2026: с кем сыграют украинки в парном разряде мейджора

Соперницы для украинок в парном разряде Уимблдона в первом круге:

Украину в парном разряде представляют: Людмила Киченок, Надежда Киченок, Александра Олейникова, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

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