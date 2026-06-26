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Уимблдон
26 июня 2026, 15:49 | Обновлено 26 июня 2026, 16:21
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0

Жребий Уимблдона-2026: с кем сыграют украинки в парном разряде мейджора

26 июня состоялась жеребьевка в женском парном разряде

26 июня 2026, 15:49 | Обновлено 26 июня 2026, 16:21
151
0
Жребий Уимблдона-2026: с кем сыграют украинки в парном разряде мейджора
Getty Images/Global Images Ukraine
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26 июня состоялась жеребьевка Уимблдонского турнира 2026 в женском парном разряде.

Украину в парном разряде представляют: Людмила Киченок, Надежда Киченок, Александра Олейникова, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Соперницы для украинок в парном разряде Уимблдона в первом круге:

  • Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) [11] – Александра Олейникова (Украина) / Рената Сарасуа (Мексика)
  • Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Николь Меликар-Мартинес (США) / Эрин Раутлифф (Новая Зеландия) [5]
  • Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Эйжа Мухаммед (США) / Фанни Штоллар (Венгрия) [16]
  • Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) / Анна Калинская
  • Юлия Стародубцева (Украина) / Пейтон Стернс (США) - Изабель Гаверлаг (Нидерланды) / Панна Удварди (Венгрия)

Матчи парного разряда начнутся в четверг, 2 июля.

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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