Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Роман Яремчук
Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар ждет форварда на сборах
Греческий «Олимпиакос» вызвал на тренировочные сборы форварда сборной Украины Романа Яремчука, который должен присоединиться к команде 29 июня.
В услугах опытного 30-летнего футболиста был заинтересован французский «Лион», где украинец выступал на правах аренды. Однако переговоры между клубами провалились.
Подопечные Хосе Луиса Мендилибара 3 июля отправятся в Нидерланды – в городе Влардинген греческая команда будет готовится к новому сезону в два этапа (с 3 по 11 и с 15 по 25 июля).
Яремчук уже получил сообщение от главного тренера и инструкции о сборе, так как «Олимпиакос» рассчитывает на форварда. Клуб оформил все необходимые документы, Роман получил разрешение на въезд в Нидерланды.
В прошлом сезоне украинец провел 16 матчей в составе греческой команды (4+1) и 14 раз выходил на поле в футболке «Лиона» (5+1).
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