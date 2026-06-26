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Греция
26 июня 2026, 16:51 | Обновлено 26 июня 2026, 17:03
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Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Роман Яремчук

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар ждет форварда на сборах

26 июня 2026, 16:51 | Обновлено 26 июня 2026, 17:03
3485
0
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Роман Яремчук
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук
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Греческий «Олимпиакос» вызвал на тренировочные сборы форварда сборной Украины Романа Яремчука, который должен присоединиться к команде 29 июня.

В услугах опытного 30-летнего футболиста был заинтересован французский «Лион», где украинец выступал на правах аренды. Однако переговоры между клубами провалились.

Подопечные Хосе Луиса Мендилибара 3 июля отправятся в Нидерланды – в городе Влардинген греческая команда будет готовится к новому сезону в два этапа (с 3 по 11 и с 15 по 25 июля).

Яремчук уже получил сообщение от главного тренера и инструкции о сборе, так как «Олимпиакос» рассчитывает на форварда. Клуб оформил все необходимые документы, Роман получил разрешение на въезд в Нидерланды.

В прошлом сезоне украинец провел 16 матчей в составе греческой команды (4+1) и 14 раз выходил на поле в футболке «Лиона» (5+1).

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чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей Роман Яремчук Хосе Луис Мендилибар учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: Sport24.gr
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