Хавбек сборной Турции забил один из самых поздних победных голов на ЧМ

31-летний полузащитник сборной Турции Каан Айхан стал автором одного из самых поздних победных голов в финальных турнирах чемпионатов мира. Решающий мяч в поединке с США (2:1) он забил на 8-й компенсированной минуте встречи.

Собственно, в основное время игры столь же поздно – на 90+8-й минуте – принес победу своей команде только иранец Рузбех Чешми в матче с Уэльсом на ЧМ-2022.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ