Чемпионат мира26 июня 2026, 13:40 | Обновлено 26 июня 2026, 13:46
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Хавбек сборной Турции забил один из самых поздних победных голов на ЧМ
Решающий мяч в матче с США Каан Айхан забил на 90+8-й минуте
26 июня 2026, 13:40 | Обновлено 26 июня 2026, 13:46
231
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31-летний полузащитник сборной Турции Каан Айхан стал автором одного из самых поздних победных голов в финальных турнирах чемпионатов мира. Решающий мяч в поединке с США (2:1) он забил на 8-й компенсированной минуте встречи.
Собственно, в основное время игры столь же поздно – на 90+8-й минуте – принес победу своей команде только иранец Рузбех Чешми в матче с Уэльсом на ЧМ-2022.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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