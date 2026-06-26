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Чемпионат мира
26 июня 2026, 13:40 | Обновлено 26 июня 2026, 13:46
231
0

Хавбек сборной Турции забил один из самых поздних победных голов на ЧМ

Решающий мяч в матче с США Каан Айхан забил на 90+8-й минуте

26 июня 2026, 13:40 | Обновлено 26 июня 2026, 13:46
231
0
Хавбек сборной Турции забил один из самых поздних победных голов на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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31-летний полузащитник сборной Турции Каан Айхан стал автором одного из самых поздних победных голов в финальных турнирах чемпионатов мира. Решающий мяч в поединке с США (2:1) он забил на 8-й компенсированной минуте встречи.

Собственно, в основное время игры столь же поздно – на 90+8-й минуте – принес победу своей команде только иранец Рузбех Чешми в матче с Уэльсом на ЧМ-2022.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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