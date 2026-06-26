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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 13:53 | Обновлено 26 июня 2026, 14:53
158
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ОФИЦИАЛЬНО. Буковина продлила контракт с Карасем

Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2027 года

26 июня 2026, 13:53 | Обновлено 26 июня 2026, 14:53
158
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ОФИЦИАЛЬНО. Буковина продлила контракт с Карасем
ФК Буковина. Даниил Карась
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Черновицкая «Буковина» официально объявила о продлении контракта с украинским центральным защитником Данилом Карасем.

Отмечается, что новый договор между клубом и 29-летним футболистом будет действовать до 30 июня 2027 года.

Даниил Карась стал игроком «Буковины» в июле 2025 года. В чемпионском для черновчан сезоне центральный защитник провел в общей сложности 23 матча и вошел в символическую сборную Первой лиги по итогам сезона 2025/26.

Карась был одним из лидеров обороны «желто-черных», которая в чемпионском сезоне стала одной из лучших в Первой лиге, пропустив всего 21 мяч в 30 матчах.

Ранее «Буковина» продлила контракт с Никитой Безуглым.

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Даниил Карась Буковина Черновцы продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Буковина
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Риба Карась, гра почалась
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