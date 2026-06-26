ОФИЦИАЛЬНО. Буковина продлила контракт с Карасем

Черновицкая «Буковина» официально объявила о продлении контракта с украинским центральным защитником Данилом Карасем.

Отмечается, что новый договор между клубом и 29-летним футболистом будет действовать до 30 июня 2027 года.

Даниил Карась стал игроком «Буковины» в июле 2025 года. В чемпионском для черновчан сезоне центральный защитник провел в общей сложности 23 матча и вошел в символическую сборную Первой лиги по итогам сезона 2025/26.

Карась был одним из лидеров обороны «желто-черных», которая в чемпионском сезоне стала одной из лучших в Первой лиге, пропустив всего 21 мяч в 30 матчах.

Ранее «Буковина» продлила контракт с Никитой Безуглым.