«Это тренерская находка». Маркевич оценил главное открытие ЧМ-2026

Известный украинский футбольный тренер Мирон Маркевич высказался об игре 29-летнего нападающего сборной Германии Дениза Ундава на ЧМ-2026.

Футболист стал одной из главных сенсаций группового этапа мундиаля. В первых двух турах против Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуара (2:1) Ундав сыграл в общей сложности всего 56 минут, но успел забить 3 гола и отдать 2 результативные передачи. Немец стал первым игроком в истории чемпионатов мира после Роджера Милли (ЧМ-1990), которому удалось набрать 5 очков по схеме «гол+пас», выходя исключительно на замену. Маркевич признался, что до чемпионата мира также не видел потенциала в этом нападающем.

«Нет, я, честно говоря, не обращал на него внимания. Но сейчас, после того как он выходит на поле и показывает результат, его все замечают. Это тренерская находка, будем так говорить. Так что Нагельсманн не просто так взял его в команду», – сказал Мирон Богданович.

Сборная Германии заняла первое место в группе E на ЧМ-2026, набрав 6 очков в 3 турах.