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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Мы не заслуживали выхода на чемпионат мира»
Сборная УКРАИНЫ
26 июня 2026, 13:07 |
497
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Виталий МИКОЛЕНКО: «Мы не заслуживали выхода на чемпионат мира»

Виталий считает, что у шведов было больше желания выиграть в стыковочном матче

26 июня 2026, 13:07 |
497
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Виталий МИКОЛЕНКО: «Мы не заслуживали выхода на чемпионат мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко
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Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение национальной команды в решающем стыковочном матче отборочного турнира к ЧМ-2026.

В марте подопечные Сергея Реброва уступили в матче за право выступить на чемпионате мира Швеции (3:1). По мнению Миколенко, этот результат был закономерным и справедливым.

«Мне тяжело далось это поражение. Но я думаю, что мы не заслуживали попасть на чемпионат мира. Шведы вышли на поле, чтобы выиграть. Мы вышли просто играть. Это большая разница, когда команда выходит, как мужики, на победу. У них был план играть от обороны и по ходу матча найти шанс впереди. А мы вышли просто играть. Как будет, так будет», – признался Виталий.

Единственный раз Украина играла в финальной части чемпионата мира в 2006 году на турнире в Германии. Тогда команда Олега Блохина дошла до четвертьфинала.

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Виталий Миколенко сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Швеции по футболу
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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Комментарии 2
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Причина ? 
Чому шведи вийшли заряджені а ти просто пограти ? Наступного чемпіонату так само буде ? 
Тоді ваш склад міняти чи як зрозуміти, що гравці виходять в плей офф «просто пограти» ? 
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-1
Идиот, спалил всех, себя, команду, тренера, вышли на матч просто играть, и всё, без плана на игру , без желания, о умениях промолчу-их нет.
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-3
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