Виталий МИКОЛЕНКО: «Мы не заслуживали выхода на чемпионат мира»
Виталий считает, что у шведов было больше желания выиграть в стыковочном матче
Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение национальной команды в решающем стыковочном матче отборочного турнира к ЧМ-2026.
В марте подопечные Сергея Реброва уступили в матче за право выступить на чемпионате мира Швеции (3:1). По мнению Миколенко, этот результат был закономерным и справедливым.
«Мне тяжело далось это поражение. Но я думаю, что мы не заслуживали попасть на чемпионат мира. Шведы вышли на поле, чтобы выиграть. Мы вышли просто играть. Это большая разница, когда команда выходит, как мужики, на победу. У них был план играть от обороны и по ходу матча найти шанс впереди. А мы вышли просто играть. Как будет, так будет», – признался Виталий.
Единственный раз Украина играла в финальной части чемпионата мира в 2006 году на турнире в Германии. Тогда команда Олега Блохина дошла до четвертьфинала.
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