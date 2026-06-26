Виталий МИКОЛЕНКО: «Мы не заслуживали выхода на чемпионат мира»

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение национальной команды в решающем стыковочном матче отборочного турнира к ЧМ-2026.

В марте подопечные Сергея Реброва уступили в матче за право выступить на чемпионате мира Швеции (3:1). По мнению Миколенко, этот результат был закономерным и справедливым.

«Мне тяжело далось это поражение. Но я думаю, что мы не заслуживали попасть на чемпионат мира. Шведы вышли на поле, чтобы выиграть. Мы вышли просто играть. Это большая разница, когда команда выходит, как мужики, на победу. У них был план играть от обороны и по ходу матча найти шанс впереди. А мы вышли просто играть. Как будет, так будет», – признался Виталий.

Единственный раз Украина играла в финальной части чемпионата мира в 2006 году на турнире в Германии. Тогда команда Олега Блохина дошла до четвертьфинала.