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Чемпионат мира
27 июня 2026, 16:59 | Обновлено 27 июня 2026, 17:17
231
0

Куман дал оценку матчу плей-офф ЧМ-2026 Нидерланды – Марокко

Сложный соперник для Нидерландов

27 июня 2026, 16:59 | Обновлено 27 июня 2026, 17:17
231
0
Куман дал оценку матчу плей-офф ЧМ-2026 Нидерланды – Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Нидерландов выиграла свою группу ЧМ-2026, однако в плей-офф сразу попала на сильного оппонента – сборную Марокко. Ситуацию оценил наставник Нидерландов Рональд Куман.

«Я далеко не уверен, что Нидерланды будут фаворитами в матче с Марокко. Нужно качественно к ним подготовиться, потому что это будет большая игра. У них классная команда, есть много опций в атаке. Они легко забивают голы».

«Я даже не хочу смотреть сетку и считать, кто может быть дальше. Нужно пройти Марокко. Это очень большой тест», – сказал Куман.

Матч состоится 30 июня.

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Иван Зинченко Источник: Reuters
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