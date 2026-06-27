Куман дал оценку матчу плей-офф ЧМ-2026 Нидерланды – Марокко

Сборная Нидерландов выиграла свою группу ЧМ-2026, однако в плей-офф сразу попала на сильного оппонента – сборную Марокко. Ситуацию оценил наставник Нидерландов Рональд Куман.

«Я далеко не уверен, что Нидерланды будут фаворитами в матче с Марокко. Нужно качественно к ним подготовиться, потому что это будет большая игра. У них классная команда, есть много опций в атаке. Они легко забивают голы».

«Я даже не хочу смотреть сетку и считать, кто может быть дальше. Нужно пройти Марокко. Это очень большой тест», – сказал Куман.

Матч состоится 30 июня.