Экс-игрок сборной Украины объяснил, какие трудности будут на ЧМ у Бразилии

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua рассказал, какие сборные произвели на него наибольшее впечатление на проходящем в США, Мексике и Канаде групповом раунде ЧМ.

«Если не считать нескольких грандов мирового футбола, то мне понравилась также игра марокканцев и японцев. Это сборные со своей игровой философией, «козырями», которых никак нельзя недооценивать.

Кстати, с нетерпением жду противостояния в 1/16 финала между Бразилией и Японией. Я не считаю латиноамериканцев фаворитами и не только потому, что японцы в прошлом году победили их в контрольном матче. Они действуют на бешеных скоростях, мастерски выбегают в контратаки и могут усложнить жизнь многократным чемпионам мира.

Вообще же следует отметить, что участники подошли к финальной части мирового форума в боевой готовности. Что же касается нескольких разгромных счетов, то здесь сказывалось преимущество футболистов одной из сборных в индивидуальном мастерстве.

Однако чем ближе к вершине, тем ожесточеннее будет соперничество. Я склоняюсь к тому, что в полуфинальную стадию пробьются не все фавориты. Сенсации обязательно будут».

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