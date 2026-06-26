Экс-игрок сборной Украины объяснил, какие трудности будут на ЧМ у Бразилии
Адриан Пуканыч считает, что неожиданности на ЧМ еще обязательно будут
Бывший полузащитник национальной сборной Украины Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua рассказал, какие сборные произвели на него наибольшее впечатление на проходящем в США, Мексике и Канаде групповом раунде ЧМ.
«Если не считать нескольких грандов мирового футбола, то мне понравилась также игра марокканцев и японцев. Это сборные со своей игровой философией, «козырями», которых никак нельзя недооценивать.
Кстати, с нетерпением жду противостояния в 1/16 финала между Бразилией и Японией. Я не считаю латиноамериканцев фаворитами и не только потому, что японцы в прошлом году победили их в контрольном матче. Они действуют на бешеных скоростях, мастерски выбегают в контратаки и могут усложнить жизнь многократным чемпионам мира.
Вообще же следует отметить, что участники подошли к финальной части мирового форума в боевой готовности. Что же касается нескольких разгромных счетов, то здесь сказывалось преимущество футболистов одной из сборных в индивидуальном мастерстве.
Однако чем ближе к вершине, тем ожесточеннее будет соперничество. Я склоняюсь к тому, что в полуфинальную стадию пробьются не все фавориты. Сенсации обязательно будут».
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