Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины объяснил, какие трудности будут на ЧМ у Бразилии
Чемпионат мира
26 июня 2026, 12:04 | Обновлено 26 июня 2026, 12:57
370
0

Экс-игрок сборной Украины объяснил, какие трудности будут на ЧМ у Бразилии

Адриан Пуканыч считает, что неожиданности на ЧМ еще обязательно будут

26 июня 2026, 12:04 | Обновлено 26 июня 2026, 12:57
370
0
Экс-игрок сборной Украины объяснил, какие трудности будут на ЧМ у Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua рассказал, какие сборные произвели на него наибольшее впечатление на проходящем в США, Мексике и Канаде групповом раунде ЧМ.

«Если не считать нескольких грандов мирового футбола, то мне понравилась также игра марокканцев и японцев. Это сборные со своей игровой философией, «козырями», которых никак нельзя недооценивать.

Кстати, с нетерпением жду противостояния в 1/16 финала между Бразилией и Японией. Я не считаю латиноамериканцев фаворитами и не только потому, что японцы в прошлом году победили их в контрольном матче. Они действуют на бешеных скоростях, мастерски выбегают в контратаки и могут усложнить жизнь многократным чемпионам мира.

Вообще же следует отметить, что участники подошли к финальной части мирового форума в боевой готовности. Что же касается нескольких разгромных счетов, то здесь сказывалось преимущество футболистов одной из сборных в индивидуальном мастерстве.

Однако чем ближе к вершине, тем ожесточеннее будет соперничество. Я склоняюсь к тому, что в полуфинальную стадию пробьются не все фавориты. Сенсации обязательно будут».

Ранее Мирон Маркевич дал прогноз на матч Испания – Уругвай.

По теме:
«Это тренерская находка». Маркевич оценил главное открытие ЧМ-2026
Тренер-рекордсмен завершил выступление на мундиале
Капитан Туниса, забив в свои ворота, повторил «рекорд» Сеада Колошинаца
инсайд Адриан Пуканыч Мнение эксперта чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Волейбол | 25 июня 2026, 19:00 67
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций

«Сине-желтые» уверенно победили Италию

Поражение Бундестим, волейболисты разгромили Италию, драма в баскетболе
Футбол | 26 июня 2026, 11:49 0
Поражение Бундестим, волейболисты разгромили Италию, драма в баскетболе
Поражение Бундестим, волейболисты разгромили Италию, драма в баскетболе

Главные новости за 25 июня на Sport.ua

Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Футбол | 26.06.2026, 06:32
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
Футбол | 26.06.2026, 10:53
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
Шахтер решил переехать в Англию
Футбол | 26.06.2026, 07:44
Шахтер решил переехать в Англию
Шахтер решил переехать в Англию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
24.06.2026, 09:32 19
Футбол
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
25.06.2026, 01:05 5
Бокс
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции
25.06.2026, 08:15 5
Футбол
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
25.06.2026, 06:56 7
Бокс
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
25.06.2026, 06:59 1
Футбол
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 14
Футбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
24.06.2026, 08:57
Бокс
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем