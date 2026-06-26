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Чемпионат мира
26 июня 2026, 11:34 | Обновлено 26 июня 2026, 11:37
61
0

Панама – Англия. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира

Игра, в которой фавориту есть ради чего стараться

26 июня 2026, 11:34 | Обновлено 26 июня 2026, 11:37
61
0
Панама – Англия. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира
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Сборная Англии очень ярко и уверенно стартовала на чемпионате мира-2026, разбив в стартовом поединке бронзовых призеров минувшего мирового первенства хорватов со счетом 4:2. Однако следом за этим «Три льва» выдали довольно невнятный поединок против национальной команды Ганы, в котором даже не сумели забить (0:0) и вновь подняли в экспертной среде вопрос о состоятельности своих претензий на титул.

К матчу финального тура на групповой стадии против сборной Панамы англичане подходят в статусе лидера квартета L. Но столько же очков (4) имеет в своем распоряжении и сборная Ганы, а Хорватия (ныне имеет 3 очка) также теоретически все еще способна забраться на самую вершину, что гипотетически даст возможность сыграть с менее сильным соперником в 1/16 финала.

Глобально Англии хватит и ничьей в матче с Панамой, чтобы выйти в плей-офф. «Канальщики» же, для которых это мировое первенство стало вторым в истории (после ЧМ-2018), досрочно утратили шансы на выход из группы, поэтому для них игра с «Тремя львами» является чем-то вроде «матча достоинства», но не более того.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

В кадровом плане Англия подходит к этой игре без особых проблем. Есть небольшие вопросы относительно готовности Деклана Райса и Риса Джеймса, которых Томас Тухель в конечном итоге вполне может решить поберечь, однако это вряд ли станет большой проблемой для англичан и отразиться на их игровой мощи.

У Панамы при всем желании сложно отыскать хоть какие-то козыри накануне очного матча с англичанами. По сути, огромным достижением для этой сборной будет просто один забитый мяч, так как до этого ни ганцам, ни хорватам «канальщики» на ЧМ-2026 так и не забивали…

Поэтому выискивать поводы для сенсации или что-то в подобном роде в данном случае вряд ли имеет смысл. Англия – очевидный фаворит, которому, к тому же, еще и нужен результат, чтобы не оказаться уже в 1/16 финала в более сложном положении. Для «Трех львов» лучше мобилизовать силы и разбить панамцев сейчас, чем мучиться с более сильным соперников в первом же раунде плей-офф и вспоминать упущенные возможности на групповой стадии.

Любопытно, что на дебютном для панамцев ЧМ-2018 у них уже состоялась очная дуэль с Англией. И тогда британцы разбили соперника со счетом 6:1 с хет-триком Гарри Кейна. Причем четыре мяча в воротах «канальщиков» побывало уже в первом тайме.

Вот и в новом противостоянии спрогнозируем уверенную победу Англии. А для любителей рискнуть – можно рассмотреть вариант со ставкой на то, что команда Тухеля решит судьбу поединка уже в первом тайме, активно взявшись за дело с первых минут. Тотал больше 1,5 на Англию в первом тайме видится отличной ставкой, тем более что на betking на это событие дают еще и пристойный коэффициент 2.0.

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Виктор Вацко
Виктор Вацко Sport.ua
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