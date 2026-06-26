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Чемпионат мира
26 июня 2026, 10:44 | Обновлено 26 июня 2026, 11:58
395
0

Нападающий сборной Нидерландов повторил рекорд чемпионатов мира

Мемфис Депай сыграл 12 матчей на ЧМ, и ни один из них не закончился поражением в основное время

26 июня 2026, 10:44 | Обновлено 26 июня 2026, 11:58
395
0
Нападающий сборной Нидерландов повторил рекорд чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай
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32-летний нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай, сыграв в матче третьего тура ЧМ-2026 против сборной Туниса, повторил интересное достижение мировых первенств.

Нидерландец стал одним из четырех футболистов с самым большим количеством сыгранных матчей (12) на мундиалях, ни один из которых не закончился поражением в основное время.

До Депая подобными достижениями отмечались Дэйли Блинд (Нидерланды), Марио Загалло (Бразилия) и Хулио Олартикоечеа (Аргентина), в активе которых также 12 подобных поединков на мундиалях.

Матчи Мемфиса Депая на чемпионатах мира (12), основное время поединков

  • 2026: Тунис – 3:1
  • 2026: Швеция – 5:1
  • 2026: Япония – 2:2
  • 2022: Аргентина – 2:2
  • 2022: США – 3:1, гол
  • 2022: Катар – 2:0
  • 2022: Эквадор – 1:1
  • 2022: Сенегал – 2:0
  • 2014: Коста-Рика – 0:0
  • 2014: Мексика – 2:1
  • 2014: Чили – 2:0, гол
  • 2014: Австралия – 3:2, гол
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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