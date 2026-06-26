Нападающий сборной Нидерландов повторил рекорд чемпионатов мира
Мемфис Депай сыграл 12 матчей на ЧМ, и ни один из них не закончился поражением в основное время
32-летний нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай, сыграв в матче третьего тура ЧМ-2026 против сборной Туниса, повторил интересное достижение мировых первенств.
Нидерландец стал одним из четырех футболистов с самым большим количеством сыгранных матчей (12) на мундиалях, ни один из которых не закончился поражением в основное время.
До Депая подобными достижениями отмечались Дэйли Блинд (Нидерланды), Марио Загалло (Бразилия) и Хулио Олартикоечеа (Аргентина), в активе которых также 12 подобных поединков на мундиалях.
Матчи Мемфиса Депая на чемпионатах мира (12), основное время поединков
- 2026: Тунис – 3:1
- 2026: Швеция – 5:1
- 2026: Япония – 2:2
- 2022: Аргентина – 2:2
- 2022: США – 3:1, гол
- 2022: Катар – 2:0
- 2022: Эквадор – 1:1
- 2022: Сенегал – 2:0
- 2014: Коста-Рика – 0:0
- 2014: Мексика – 2:1
- 2014: Чили – 2:0, гол
- 2014: Австралия – 3:2, гол
12 - Jogadores com mais partidas de Copa do Mundo que nunca foram derrotados (excluindo disputa de pênaltis):— OptaJoao (@OptaJoao) June 26, 2026
🆕🇳🇱 Memphis Depay (12J)
🇳🇱 Daley Blind (12J)
🇧🇷 Zagallo (12J)
🇦🇷 Julio Olarticoechea (12J)
Invictos. pic.twitter.com/SL4Bw8P3Q9
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