ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка попрощалась с голкипером

«Кудровка» попрощалась с украинским голкипером Романом Лепкой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение между 29-летним голкипером и представителем Украинской Премьер-лиги подошло к концу.

В прошедшем сезоне на счету Романа Лепки 6 матчей на клубном уровне, ни один из которых не стал сухим. За них он успел пропустить 11 мячей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Кудровка» назвала первого летнего новичка.