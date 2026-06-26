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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 10:21 | Обновлено 26 июня 2026, 10:22
205
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка попрощалась с голкипером

Соглашение украинского клуба с Романом Лепкой подошло к концу

26 июня 2026, 10:21 | Обновлено 26 июня 2026, 10:22
205
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка попрощалась с голкипером
ФК Кудровка. Роман Лепка
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«Кудровка» попрощалась с украинским голкипером Романом Лепкой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение между 29-летним голкипером и представителем Украинской Премьер-лиги подошло к концу.

В прошедшем сезоне на счету Романа Лепки 6 матчей на клубном уровне, ни один из которых не стал сухим. За них он успел пропустить 11 мячей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Кудровка» назвала первого летнего новичка.

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Даниил Кирияка Источник: ФК Кудровка
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