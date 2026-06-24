ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ назвал первого летнего новичка

«Кудровка» официально объявила о подписании контракта с украинским полузащитником Евгением Смирным.

Детали контракта между клубом и 27-летним футболистом не разглашаются. Переход состоялся на правах свободного агента.

Евгений — воспитанник академии киевского «Динамо». В составе столичного клуба он участвовал в Юношеской лиге УЕФА (9 матчей, 1 гол), а также дебютировал в УПЛ в возрасте 20 лет. Далее в его карьере были ковалевский «Колос» (63 матча, 7 голов), одесский «Черноморец» (11 матчей, 2 гола) и «Александрия» (47 матчей, 2 гола).

Полузащитник имеет опыт выступлений в еврокубках — 5 матчей. Также выступал за сборные Украины U-18 (4 игры, 1 гол), U-19 (3 игры, 1 гол) и U-21 (8 игр, 1 гол).