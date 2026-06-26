ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира

В ночь с 25 на 26 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи третьего тура в группах D, E и F.

Таблица группы D : США (6), Австралия (4), Парагвай (4), Турция (3)

: США (6), Австралия (4), Парагвай (4), Турция (3) Таблица группы Е : Германия (6), Кот-д'Ивуар (6), Эквадор (4), Кюрасао (1)

: Германия (6), Кот-д'Ивуар (6), Эквадор (4), Кюрасао (1) Таблица группы F: Нидерланды (7), Япония (5), Швеция (4), Тунис (0)

По итогам поединков в плей-офф ЧМ-2026 прошли сборные Кот-д'Ивуара, Эквадора, Бразилии, Марокко, Швеции и Австралии.

Теперь на мундиале, который проходит в США, Канаде и Мексике, уже определены 19 из 32 участников плей-офф.

Помимо вышеупомянутых команд, в 1/16 финала также пробились Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия, Колумбия, Швейцария, Канада, Бразилия, Марокко, Босния и Герцеговина и Южная Африка.

На чемпионате мира уже определены четыре пары 1/16 финала:

28.06. 22:00. ЮАР – Канада

29.06. 20:00. Бразилия – Япония

30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко

02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина

Матчи 1/16 финала на ЧМ-2026 состоятся с 28 июня по 3 июля.

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Команды, которые уже вышли в плей-офф ЧМ-2026

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