ВИДЕО. Это случилось! Как Гюлер забил первый гол сборной Турции на ЧМ-2026
Турция сравняла счет в матче 3-го тура группы D против команды США на 11-й минуте
Сборная Турции наконец-то сумела забить первый гол на чемпионате мира 2026.
26 июня в матче 3-го тура группы D против команды США в составе турков на 10-й минуте отличился Арда Гюлер, который на клубном уровне выступает за мадридский Реал.
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Гюлер сделал счет 1:1. Первым в поединке Турции и США на 3-й минуте забил Остон Трасти.
Турция проиграла Австралии (0:2) и Парагваю (0:1) в первых двух турах и досрочно потеряла шансы на плей-офф.
❗️ ВИДЕО. Это случилось! Как Гюлер забил первый гол сборной Турции на ЧМ-2026
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