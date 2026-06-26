Сборная Турции наконец-то сумела забить первый гол на чемпионате мира 2026.

26 июня в матче 3-го тура группы D против команды США в составе турков на 10-й минуте отличился Арда Гюлер, который на клубном уровне выступает за мадридский Реал.

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Гюлер сделал счет 1:1. Первым в поединке Турции и США на 3-й минуте забил Остон Трасти.

Турция проиграла Австралии (0:2) и Парагваю (0:1) в первых двух турах и досрочно потеряла шансы на плей-офф.

❗️ ВИДЕО. Это случилось! Как Гюлер забил первый гол сборной Турции на ЧМ-2026