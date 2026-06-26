ВИДЕО. Позор продолжается. Сборная Турции пропустила от США на 3-й минуте
Остон Трасти быстро открыл счет в матче 3-го тура группы D чемпионата мира 2026
Сборная США быстро забила гол в ворота Турции в мате 3-го тура группы D чемпионата мира 2026.
На 3-й минуте отличился Остон Трасти, который сделал счет 1:0 в пользу американцев.
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Турция, проиграв в первых двух турах, досрочно потеряла шансы на плей-офф. А США еще до этого поединка гарантировали себе первое место в квартете.
Встреча Турции и США стартовала 26 июня в 05:00 по Киеву на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.
❗️ ВИДЕО. Позор продолжается. Сборная Турции пропустила от США на 3-й минуте
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