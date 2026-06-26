В пятницу, 26 июня, состоится матч сборных Парагвая и Австралии в третьем туре ЧМ-2026.

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Местом встречи станет «San Francisco Bay Area Stadium» в американской Санта-Кларе, штат Калифорния. Старт игры – в 04:00 по киевскому времени.

До этого команды провели два товарищеских матча: в 2006 и 2010 годах. Первый завершился ничьей (1:1), а во втором австралийцы одолели соперника (1:0).

К третьему туру сборные подходят с одинаковым количеством очков – по 3.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Парагвай – Австралия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Парагвай – Австралия Смотреть трансляцию

Группа D (ЧМ-2026)