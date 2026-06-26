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Чемпионат мира
26 июня 2026, 04:25 | Обновлено 26 июня 2026, 04:50
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Парагвай – Австралия

Игра третьего тура группы D начнется 26 июня в 05:00 по Киеву

26 июня 2026, 04:25 | Обновлено 26 июня 2026, 04:50
54
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Парагвай – Австралия
Getty Images/Global Images Ukraine
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В пятницу, 26 июня, состоится матч сборных Парагвая и Австралии в третьем туре ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом встречи станет «San Francisco Bay Area Stadium» в американской Санта-Кларе, штат Калифорния. Старт игры – в 04:00 по киевскому времени.

До этого команды провели два товарищеских матча: в 2006 и 2010 годах. Первый завершился ничьей (1:1), а во втором австралийцы одолели соперника (1:0).

К третьему туру сборные подходят с одинаковым количеством очков – по 3.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Парагвай – Австралия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Парагвай – Австралия
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Группа D (ЧМ-2026)

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 США 2 2 0 0 6 - 1 26.06.26 05:00 Турция - США19.06.26 США 2:0 Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай 6
2 Австралия 2 1 0 1 2 - 2 26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия19.06.26 США 2:0 Австралия14.06.26 Австралия 2:0 Турция 3
3 Парагвай 2 1 0 1 2 - 4 26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия20.06.26 Турция 0:1 Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай 3
4 Турция 2 0 0 2 0 - 3 26.06.26 05:00 Турция - США20.06.26 Турция 0:1 Парагвай14.06.26 Австралия 2:0 Турция 0
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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