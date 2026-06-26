Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Парагвай – Австралия
Игра третьего тура группы D начнется 26 июня в 05:00 по Киеву
В пятницу, 26 июня, состоится матч сборных Парагвая и Австралии в третьем туре ЧМ-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Местом встречи станет «San Francisco Bay Area Stadium» в американской Санта-Кларе, штат Калифорния. Старт игры – в 04:00 по киевскому времени.
До этого команды провели два товарищеских матча: в 2006 и 2010 годах. Первый завершился ничьей (1:1), а во втором австралийцы одолели соперника (1:0).
К третьему туру сборные подходят с одинаковым количеством очков – по 3.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Парагвай – Австралия
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа D (ЧМ-2026)
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|США
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|26.06.26 05:00 Турция - США19.06.26 США 2:0 Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай
|6
|2
|Австралия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия19.06.26 США 2:0 Австралия14.06.26 Австралия 2:0 Турция
|3
|3
|Парагвай
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия20.06.26 Турция 0:1 Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай
|3
|4
|Турция
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|26.06.26 05:00 Турция - США20.06.26 Турция 0:1 Парагвай14.06.26 Австралия 2:0 Турция
|0
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николя Пепе без конкуренции завоевал индивидуальную награду
На Бленуце претендуют «Кадис», «Ракув», «Вечиста» и «Сигма»