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Чемпионат мира
26 июня 2026, 04:13 | Обновлено 26 июня 2026, 04:14
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0

Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026 Парагвай – Австралия

Встреча третьего тура группы D начнется 26 июня в 05:00 по Киеву

26 июня 2026, 04:13 | Обновлено 26 июня 2026, 04:14
15
0
Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026 Парагвай – Австралия
Getty Images/Global Images Ukraine
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Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро и тренер Австралии Тони Попович определились с составами на матч третьего тура группы D на ЧМ-2026.є

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Очная дуэль команд пройдет 26 июня на «San Francisco Bay Area Stadium» в американском городе Санта-Кларе, штат Калифорния.

Начнется игра в 05:00 по киевскому времени.

Ранее сборные Парагвая и Австралии встречались дважды в рамках контрольных матчей: ничья в 2006 году (1:1) и победа австралийцев в 2010-м (1:0).

К третьему туру сборные подходят с одинаковым количеством очков – по 3. Обе команды потерпели фиаско против США, но переиграли Турцию.

Стартовые составы на матч Парагвай – Австралия:

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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