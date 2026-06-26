Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026 Парагвай – Австралия
Встреча третьего тура группы D начнется 26 июня в 05:00 по Киеву
Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро и тренер Австралии Тони Попович определились с составами на матч третьего тура группы D на ЧМ-2026.є
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Очная дуэль команд пройдет 26 июня на «San Francisco Bay Area Stadium» в американском городе Санта-Кларе, штат Калифорния.
Начнется игра в 05:00 по киевскому времени.
Ранее сборные Парагвая и Австралии встречались дважды в рамках контрольных матчей: ничья в 2006 году (1:1) и победа австралийцев в 2010-м (1:0).
К третьему туру сборные подходят с одинаковым количеством очков – по 3. Обе команды потерпели фиаско против США, но переиграли Турцию.
Стартовые составы на матч Парагвай – Австралия:
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