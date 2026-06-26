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  4. Тренер Шотландии едва сдержался после разгрома от Бразилии: «Сами виноваты»
Чемпионат мира
26 июня 2026, 02:41 |
61
0

Тренер Шотландии едва сдержался после разгрома от Бразилии: «Сами виноваты»

Комментарии Стива Кларка – о матче третьего тура ЧМ-2026

26 июня 2026, 02:41 |
61
0
Тренер Шотландии едва сдержался после разгрома от Бразилии: «Сами виноваты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Кларк
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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк в ярости прокомментировал матч против сборной Бразилии на ЧМ-2026. Его команда потерпела поражение со счетом 0:3 и финишировала третьей в группе С, сохраняя лишь призрачные шансы на выход в плей-офф.

«Вы сами видели их класс в финальной трети поля – нам сегодня этого не хватило. Мы создавали моменты, но этого оказалось мало. Будем откровенны: победила сильнейшая команда. Мы сами усложнили себе жизнь, вот и все. Мы сами подарили им голы, подарили им ту игру, которую они хотели. Это разочарование.

Парни выложились по полной, объем работы просто невероятный. Те, кто отыграл все 90 минут в такой жаре и при такой влажности, выступили просто непревзойденно. Однако мы обязаны играть лучше, если хотим конкурировать на таком уровне.

В первые четыре-пять минут мы неплохо контролировали мяч, но затем допустили ошибку. На таком уровне этого делать нельзя, потому что это сразу вынуждает тебя обороняться, и вечер превращается в затяжное испытание.

Только Шотландия может получить вполне проходимого соперника в первой игре, а потом сразу выйти на пятую и шестую команды мира.

Я абсолютно уверен, что мы возвращаемся домой», – сказал Кларк.

Видеообзор матча:

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Андрей Витренко Источник: BBC
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