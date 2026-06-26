ФОТО. Красотка-фанатка Колумбии стала вирусной на ЧМ. Она дочь легенды

Во время матча чемпионата мира-2026 между сборными Колумбии и ДР Конго в центре внимания неожиданно оказалась не только игра, но и одна из болельщиц на трибунах.

Камеры выхватили девушку в футболке сборной Колумбии, которая сидела со скрещенными руками и очень серьезным выражением лица. Кадр быстро разлетелся по соцсетям, а фанаты начали активно обсуждать загадочную красотку.

Как сообщает The Sun, вирусной фанаткой оказалась Миранда Йепес – дочь легендарного колумбийского футболиста Марио Йепеса.

Йепес-старший является одним из самых известных игроков в истории сборной Колумбии. Он провел за национальную команду 102 матча и был капитаном сборной на чемпионате мира-2014.

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Миранде 21 год, она модель и инфлюенсер. У девушки более 150 тысяч подписчиков в Instagram и почти 300 тысяч в TikTok, где она публикует танцевальные видео, тревел-контент, мейкап-рутины и модные образы.

После матча Миранда также отреагировала на свой вирусный момент и опубликовала фото и видео со стадиона вместе с отцом.

Сборная Колумбии в этом матче минимально обыграла ДР Конго со счетом 1:0 и обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира.