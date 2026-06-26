Чемпионат мира26 июня 2026, 00:30 | Обновлено 26 июня 2026, 01:08
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ВИДЕО. Всё решено. Кот-д'Ивуар забил второй гол Кюрасао
Дублем отличился Николя Пепе
26 июня 2026, 00:30 | Обновлено 26 июня 2026, 01:08
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В четверг, 25 июня, проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Команды встретились на стадионе «Lincoln Financial Field» в Филадельфии.
На 64-й минуте гол забил нападающий ивуарийцев Николя Пепе – 2:0.
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Для него этот гол стал вторым в матче. Этот мяч практически гарантирует ивуарийцам выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года.
ВИДЕО. Все решено. Кот-д'Ивуар забил второй гол в ворота Кюрасао
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