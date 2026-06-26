ВИДЕО. Всё решено. Кот-д'Ивуар забил второй гол Кюрасао

В четверг, 25 июня, проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Команды встретились на стадионе «Lincoln Financial Field» в Филадельфии.

На 64-й минуте гол забил нападающий ивуарийцев Николя Пепе – 2:0.

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Для него этот гол стал вторым в матче. Этот мяч практически гарантирует ивуарийцам выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

ВИДЕО. Все решено. Кот-д'Ивуар забил второй гол в ворота Кюрасао