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Чемпионат мира
26 июня 2026, 00:30 | Обновлено 26 июня 2026, 01:08
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ВИДЕО. Всё решено. Кот-д'Ивуар забил второй гол Кюрасао

Дублем отличился Николя Пепе

26 июня 2026, 00:30 | Обновлено 26 июня 2026, 01:08
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0
ВИДЕО. Всё решено. Кот-д'Ивуар забил второй гол Кюрасао
Getty Images/Global Images Ukraine
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В четверг, 25 июня, проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Команды встретились на стадионе «Lincoln Financial Field» в Филадельфии.

На 64-й минуте гол забил нападающий ивуарийцев Николя Пепе – 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для него этот гол стал вторым в матче. Этот мяч практически гарантирует ивуарийцам выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

ВИДЕО. Все решено. Кот-д'Ивуар забил второй гол в ворота Кюрасао

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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