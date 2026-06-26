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  4. Романо: Ман Сити оформил самый дорогой трансфер в истории АПЛ
Англия
26 июня 2026, 00:05 |
3366
3

Романо: Ман Сити оформил самый дорогой трансфер в истории АПЛ

Горожане подписали Эллиота Андерсона с Ноттингем Форестом

26 июня 2026, 00:05 |
3366
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Романо: Ман Сити оформил самый дорогой трансфер в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Английский полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон в скором времени перейдет в «Манчестер Сити», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 23-летнего футболиста составит 130 миллионов британских фунтов стерлингов, что станет рекордом Английской Премьер-лиги. Ранее «Ливерпуль» заплатил 124 миллиона британских фунтов стерлингов за нападающего «Ньюкасла» Александра Исака.

В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование в Соединенных Штатах Америки.

В сезоне 2025/26 Эллиот Андерсон провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется Мало Гюсто.

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Эллиот Андерсон Манчестер Сити Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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Боже! Хто це?
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Є бабло - чому не тратити на свій розсуд . Побачимо , що за гравець такий за 130 000 000 фунтів )
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