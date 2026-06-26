Романо: Ман Сити оформил самый дорогой трансфер в истории АПЛ
Горожане подписали Эллиота Андерсона с Ноттингем Форестом
Английский полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон в скором времени перейдет в «Манчестер Сити», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 23-летнего футболиста составит 130 миллионов британских фунтов стерлингов, что станет рекордом Английской Премьер-лиги. Ранее «Ливерпуль» заплатил 124 миллиона британских фунтов стерлингов за нападающего «Ньюкасла» Александра Исака.
В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование в Соединенных Штатах Америки.
В сезоне 2025/26 Эллиот Андерсон провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется Мало Гюсто.
🚨🔵 BREAKING: Elliot Anderson to Manchester City, here we go! Deal in place between the clubs, fee up to £130m.#MCFC sources confirm agreement now done after talks at final stages as reported last week.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026
Anderson asked Forest today to go and leave the club. Medical in the US. pic.twitter.com/9lWGxWyS3w
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