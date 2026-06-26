Романо: Ман Сити оформил самый дорогой трансфер в истории АПЛ

Английский полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон в скором времени перейдет в «Манчестер Сити», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 23-летнего футболиста составит 130 миллионов британских фунтов стерлингов, что станет рекордом Английской Премьер-лиги. Ранее «Ливерпуль» заплатил 124 миллиона британских фунтов стерлингов за нападающего «Ньюкасла» Александра Исака.

В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование в Соединенных Штатах Америки.

В сезоне 2025/26 Эллиот Андерсон провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется Мало Гюсто.