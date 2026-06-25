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  4. Травма оставила защитника сборной Германии без ЧМ и трансфера в Реал
Германия
25 июня 2026, 23:18 |
1018
0

Травма оставила защитника сборной Германии без ЧМ и трансфера в Реал

Нико Шлоттербек все еще может оказаться в «Реале»

25 июня 2026, 23:18 |
1018
0
Травма оставила защитника сборной Германии без ЧМ и трансфера в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Шлоттербек
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«Реал» Мадрид вновь проявил интерес к Нико Шлоттербеку после того, как защитник дортмундской «Боруссии» получил травму ноги в матче чемпионата мира 2026 года в составе сборной Германии.

Ожидается, что травма выведет Шлоттербека из строя примерно на восемь недель, что исключит его участие в чемпионате мира. Несмотря на эту неудачу, «сливочные» не поставили точку на потенциальном трансфере, и восстановление защитника повлияет на дальнейшие действия клуба. Вот только вероятность летнего перехода заметно снизилась.

26-летний защитник оценивается в 55 млн евро. Всего два месяца назад он продлил контракт с «Боруссией».

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Руслан Полищук Источник: Экрем Конур
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