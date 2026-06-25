Травма оставила защитника сборной Германии без ЧМ и трансфера в Реал

«Реал» Мадрид вновь проявил интерес к Нико Шлоттербеку после того, как защитник дортмундской «Боруссии» получил травму ноги в матче чемпионата мира 2026 года в составе сборной Германии.

Ожидается, что травма выведет Шлоттербека из строя примерно на восемь недель, что исключит его участие в чемпионате мира. Несмотря на эту неудачу, «сливочные» не поставили точку на потенциальном трансфере, и восстановление защитника повлияет на дальнейшие действия клуба. Вот только вероятность летнего перехода заметно снизилась.

26-летний защитник оценивается в 55 млн евро. Всего два месяца назад он продлил контракт с «Боруссией».