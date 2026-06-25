Жозе МОУРИНЬО: «Хочу, чтобы футболисты «Реала» проиграли на ЧМ-2026»
Жозе Моуриньо не может дождаться начала сборов с «Реалом»
Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо хочет начать предсезонную подготовку команды с сильнейшим составом.
«Чего я жду от чемпионата мира? Я хочу, чтобы футболисты «Реала» проиграли. Я хочу, чтобы они вернулись ко мне и начали предсезонную подготовку в июле», – пошутил Моуриньо.
Впервые за историю выступлений сборной Испании на чемпионатах мира «Реал» никого не делегировал в главную команду своей страны. Но в других сборных есть 11 футболистов «королевского клуба». Чемпионат мира 2026 года финиширует 19 июля.
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