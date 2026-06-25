Максим КРЕПО: «Есть определенное разочарование»

Вратарь сборной Канады Максим Крепо прокомментировал поражение от национальной сборной Швейцарии (1:2) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Конечно, есть некоторое разочарование как на личном уровне, так и в целом, ведь мы хотели занять первое место в группе. Мы чувствовали, что у нас есть на это силы, но реальность такова, что мы отправляемся в Лос-Анджелес и будем готовиться, поскольку времени на отдых очень мало.

С другой стороны, мы далеко зашли. Мы прошли долгий путь в этой программе, и такова сейчас реальность нашей группы: мы не довольны тем, что имеем, потому что всегда смотрим вперед и всегда строим планы на будущее.

Поэтому общее ощущение – это небольшое разочарование. Мы хотели остаться дома, но теперь нам предстоит посмотреть, с кем будем играть, и мы отправимся в выездной тур, и мы знаем, как играть и в таких матчах».