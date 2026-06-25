Олег КРАСНОПЕРОВ: «Видимо, не обошлось без Павлова»

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Красноперов, потом тренировавший «Ворсклу», «Мариуполь», «Днестр» эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал свое назначение наставником молодежного состава (U-21) «Харьков».

«Это очередной вызов для меня, ведь раньше не приходилось возглавлять команды этой возрастной категории. Со своими новыми подопечными уже провели три занятия, очень доволен тренировочным процессом, все интересно, убежден, что так будет и в дальнейшем. Надеюсь, что в недалекой перспективе кто-то из моих подопечных сумеет проявить себя и в основной команде, у которой амбициозные планы.

Думаю, что в моем назначении не обошлось без Николая Павлова, недавно ставшего главным советником президента ФК «Харьков». В свое время мне на протяжении многих лет пришлось играть под руководством этого именитого специалиста за «Ильичевец», «Ворсклу». Павлов сыграл заметную роль в моей карьере. Именно с него я брал пример, когда решил сосредоточиться на тренерской работе. Надеюсь, что будем плодотворно сотрудничать с Николаем Петровичем и в «Харькове».

Ранее Николай Павлов объяснил, почему согласился на предложение ФК «Харьков».