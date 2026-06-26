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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 20:02 | Обновлено 26 июня 2026, 20:10
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Динамо шокировало титулованный клуб. Трансфер за 30 миллионов евро

Киевляне назвали «Галатасараю» сумму за Пономаренко

26 июня 2026, 20:02 | Обновлено 26 июня 2026, 20:10
2605
3 Comments
Динамо шокировало титулованный клуб. Трансфер за 30 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Переговоры между турецким «Галатасараем» и киевским «Динамо» о возможном трансфере нападающего Матвея Пономаренко продолжаются, однако стороны пока далеки от достижения договоренности.

По информации турецких источников, киевский клуб требует за своего нападающего 30 миллионов евро. Именно эта сумма на данный момент остается главным препятствием для потенциального перехода.

Сообщается, что прогресс в переговорах возможен только в том случае, если «Динамо» согласится снизить свои финансовые требования.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Логічний цінник
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+2
Забаньте этого олейника, реально задолбал своими высерами!!!!
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+1
Истерика по СРОЧНОЙ продаже Моти - несмотря ни на что, в том числе и жесткого заявления Суркиса - показывает насколько ахметка боится наличия Моти в любой игре Динамо. Несмотря на пафосные заявления разных фигурантов (включая бывших динамовцев) о том, что шлактер уже заранее обеспечил себе чемпионство в новом сезоне. Шизофрению лечить надо на начальном этапе. Потом поздно будет.
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-1
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