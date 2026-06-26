Динамо шокировало титулованный клуб. Трансфер за 30 миллионов евро

Переговоры между турецким «Галатасараем» и киевским «Динамо» о возможном трансфере нападающего Матвея Пономаренко продолжаются, однако стороны пока далеки от достижения договоренности.

По информации турецких источников, киевский клуб требует за своего нападающего 30 миллионов евро. Именно эта сумма на данный момент остается главным препятствием для потенциального перехода.

Сообщается, что прогресс в переговорах возможен только в том случае, если «Динамо» согласится снизить свои финансовые требования.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.