Президент Эпицентра: «Окончательный ответ даст новый сезон»

Президент каменец-подольского «Эпицентра» Иван Черноног подвел итоги сезона 2025/26.

– Иван Андреевич, поздравляем с завершением исторического сезона! В декабре вы говорили, что главная цель — закрепиться в УПЛ, «не просто выжить, а именно закрепиться». Команда заняла 10-е место и выполнила поставленную задачу. Как вы оцените этот дебют по 10-балльной шкале?

– Прежде всего хочу поблагодарить наших защитников и защитниц, благодаря которым у нас есть возможность развивать футбол, воспитывать молодежь, заниматься полезными и любимыми делами. Также благодарю основателей клуба, партнеров, спонсоров, футболистов, тренерский штаб и всех сотрудников клуба. Если говорить об оценке сезона, то поставил бы команде восемь баллов из десяти. Считаю, что это хороший результат, но нам есть куда двигаться дальше. Все зависит от футболистов, тренерского штаба и клубных функционеров. Главное — продолжать прогрессировать.

– Зимой команда находилась в зоне переходных матчей, но весеннюю часть прошла увереннее, одержав, например, яркие победы над «Колосом», «Рухом» и «Полесьем». Благодаря чему команде удалось сделать этот качественный рывок во втором круге?

– Возможно, определенную роль сыграл и переезд на «Арену Левый Берег». Хочу еще раз поблагодарить руководство клуба «Левый Берег» и лично его президента за то, что предоставили нам возможность выступать на этом стадионе. Там мы действительно чувствовали себя как дома. Если же говорить серьезно, то потенциал у команды был всегда. Не во всех матчах удавалось его реализовать, но многие футбольные специалисты отмечали, что у «Эпицентра» есть свой стиль и свой почерк. Мы понимали, что результат обязательно придет. Так и случилось. Кстати, на «Арене Левый Берег» мы не проиграли ни одного домашнего матча.

– В интервью полгода назад вы отмечали, что команде критически не хватало скорости принятия решений и скорости работы с мячом, что ярко продемонстрировал декабрьский матч с «Шахтером». Увидели ли вы прогресс в этом компоненте весной? Команда стала «быстрее»?

– Думаю, окончательный ответ на этот вопрос даст уже новый сезон. Я знаю одно: тренерский штаб и футболисты очень серьёзно готовятся к чемпионату. Все прекрасно понимают, что для достижения результата нужно быстрее думать, быстрее работать с мячом и быстрее действовать на поле. Я уверен, что такой опытный специалист, как Сергей Нагорняк, сможет помочь команде выйти на еще более высокий уровень. Очень хотелось бы, чтобы был результат, и мы, когда проходило итоговое собрание с командой, все единодушно сказали о том, что 10-е место для нас, наверное, это мало. Мы можем играть лучше и достигать лучших результатов.

– Команда прошла серьёзное испытание в УПЛ. Какой матч весной стал для вас лично самым эмоциональным и «валидольным», а какой – образцом игры, которую вы хотите видеть от «Эпицентра»?

– Больше всего запомнились победы над «Колосом» и «Полесьем». Это были очень качественные матчи в исполнении нашей команды, которые принесли много положительных эмоций.

– А какие матчи, наоборот, оставили ощущение упущенных возможностей?

– Таких матчей тоже хватало. Прежде всего это игры против «Оболони», «Вереса» и «Полтавы», где мы могли набрать больше очков. Именно там, на мой взгляд, команда недосчиталась важных очков.

– Дебютный сезон в элите позади. Насколько сильно может измениться состав команды летом?

– Масштабных изменений не планируем. У нас уже есть сформированный и сыгранный коллектив. Безусловно, отдельные позиции требуют усиления, но кардинальной перестройки не будет. Я убежден, что этот состав способен значительно улучшить свою игру и показать лучший результат в следующем сезоне.

– Сергей Нагорняк и его тренерский штаб прошли с командой огромный путь. Насколько высок кредит доверия руководства к тренерам после выполнения задачи на сезон?

– Доверие – стопроцентное. Мы видим, как работает тренерский штаб, как готовит команду, сколько сил и времени вкладывает в свою работу. Это профессионалы, которые полностью отдаются делу.

– А какие стратегические цели стоят перед клубом в сезоне 2026/2027?

– Главная цель – выступить лучше, чем в сезоне 2025/2026 годов. Думаю, это вполне логичная задача для клуба, который стремится развиваться.

– Болельщики уже активно интересуются новым сезоном. Спрашивают, вернется ли команда в Каменец-Подольский, будут ли абонементы на домашние матчи?

– Мы очень хотим, чтобы домашние матчи ФК «Эпицентр» проводились на родном стадионе в Каменце-Подольском, и делаем для этого всё необходимое. Поэтому очень рассчитываем на поддержку болельщиков. Не зря говорят, что болельщики – это двенадцатый игрок. Именно на этого двенадцатого игрока мы очень надеемся в домашних матчах. Футболисты, со своей стороны, сделают всё возможное, чтобы каждая игра в Каменце-Подольском стала настоящим футбольным праздником. Они будут отдавать все силы на поле, чтобы болельщики остались довольны игрой и результатом. А мы надеемся, что болельщики будут поддерживать команду так же преданно, как делали это на протяжении всего прошлого сезона. Сегодня клуб активно работает над тем, чтобы стадион соответствовал всем требованиям Украинской Премьер-лиги. Уже установлено новое освещение, обновляется административное здание, продолжаются работы на футбольном поле и в технических зонах. Конечно, мы планируем и ввести систему сезонных абонементов. Хотелось бы, чтобы наши болельщики активно их покупали и поддерживали команду на каждом домашнем матче. В ведущих футбольных клубах именно владельцы абонементов составляют основу аудитории на трибунах. Поэтому приглашаю всех на футбол. Вместе будем поддерживать «Эпицентр» и вместе будем идти к новым победам!

В сезоне УПЛ 2025/26 «Эпицентр» набрал 32 очка в 30 матчах и занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.